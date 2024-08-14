本报记者 牛瑞飞 刘 慧 管克江

图一

图二

智慧港口是利用物联网、大数据、人工智能等技术手段提升港口运营效率和服务质量的一种发展模式。随着全球贸易增长和先进技术的发展应用，一些国家智慧港口建设进入快速发展阶段。近年来，荷兰、新加坡、阿联酋等国加快推进港口设施和设备自动化、数字化改造，加强港口运营智能化管理，不断提升港口物流系统的竞争力。

荷兰鹿特丹港——

引入无人机日常巡查

加强数字物流建设

荷兰鹿特丹港是欧洲最大港口之一。2023年，鹿特丹港的货物吞吐总量达4.388亿吨。鹿特丹港还是欧洲码头自动化发展的先驱，目前这里大部分集装箱装载和堆垛工作已由电脑控制并由自动起重机完成（见图一，本报记者牛瑞飞摄）。近年来，鹿特丹港不断加强技术创新，提升智能化水平。

2022年底，鹿特丹港引入无人机对港口进行日常巡查。无人机以每周一次的频率例行巡查港区，巡查内容包括船舶加油、水污染、货物转运、危险物质、空气污染及船上维修等。当港区发生紧急情况时，无人机也可携带医疗用品、船舶零件或货物样本等第一时间赶到事发地，大大提升了港口的应急救援效率。

2023年1月，数字平台“新一代物流”在鹿特丹港投入使用。该数字平台主要收集港口内每艘船的停靠地点、时间、货物等信息，并在短时间给出每艘船卸货、装箱的最佳方案，相当于港口的“中央处理器”。2023年，已有100万个集装箱应用了“新一代物流”平台，节约了1/5的转运时间。目前，鹿特丹港内约60%的陆航运量通过该平台进行调配规划。

鹿特丹港的集装箱交换路线2023年11月投入使用。这条全长17公里的封闭道路连接着港口的数个码头、仓库及海关检验站，包含3个交界处、5个铁路道口和照明、电缆和管道、交通信号灯和通道栏杆等。连接到这条道路的各方通过多拖车系统、带底盘的码头牵引车和普通卡车等多种运输方式传递转移集装箱，该线路堪称港区“集装箱的高速公路”。

鹿特丹港务局首席执行官比德文津·西蒙斯表示，集装箱交换路线极具创新性，极大促进鹿特丹港的智能化建设和安全高效运营。“鹿特丹港务局将继续致力于港口的智能化、高效化建设，巩固其作为全球集装箱枢纽的地位。”

新加坡港——

优化运营管理系统

提高港口清关效率

新加坡港是全球最繁忙的集装箱转运港之一，2023年港口集装箱吞吐量达到3880万标准箱，位列全球第二。新加坡港共有包括裕廊、吉宝、丹戎巴葛（见图二，本报记者刘慧摄）在内的6个主要码头。近年来，新加坡港积极推动建设智慧港口。

新加坡2018年推出《海运业产业转型蓝图》，提出加强技术研发，尽快利用人工智能、大数据分析等新兴技术优化新加坡港运营。2022年推出的更新版《海运业产业转型蓝图》进一步强调推进海运业创新和智慧港口建设。

新加坡推出一站式数字港口平台，航运公司通过该平台可一次性向不同的政府机构提交所有港口清关文件，每年为海事行业节省约10万个工时。在新加坡海事资料中心，航运公司和政府机构可共享海事数据，包括船只信息、位置、抵离时间等。新加坡还在开发新的船只交通管理系统，该系统能够提供全面的海上实时交通状况、预测港口水域的交通热点区域等。

2021年，新加坡首个海事无人机测试区正式投入使用。多家公司在这里测试与海事业相关的无人机技术，包括用无人机把陆地包裹递送到船上、巡视海港和检查船只、收集船只位置及天气情况等信息。无人机交通管理系统可管理多达500个无人机，确保递送包裹、巡视海港等任务有效安全进行。新加坡政府去年宣布，将建立一个主要用于运送船舶物资的无人机港口。

新加坡海事及港务管理局和新加坡国立大学及部分企业机构2018年共同推出一项面向港口和海运行业的行业加速计划，以推动科技初创公司和海运行业合作。根据该计划，新加坡政府每年举办“智慧港挑战”活动，邀请国内外初创公司就智慧港口建设提出创新解决方案，获选公司将获得最高25万新加坡元（1美元约合1.3新加坡元）的资助。

新加坡交通部长徐芳达表示，随着科技进步，海事科技将对海上运输和港口运营的效率、可持续发展产生日益深远的影响，新加坡一直支持新兴技术在港口中的应用，积极寻找有效解决方案。

阿联酋杰贝阿里港——

推进全自动化运营

重视创新技术应用

杰贝阿里港位于阿联酋迪拜市西南部，是中东第一大港，也是世界最繁忙的十大集装箱港口之一。该港共有67个泊位，码头总长15公里，每年处理1400多万个标准箱。为应对集装箱运输量大幅增加的需求，杰贝阿里港三号集装箱码头采取全自动化运营模式，通过集成18套内部系统，可对岸桥操作、泊位规划、堆场管理、卡车调配等进行实时跟踪管理。

为解决传统集装箱堆放耗时多、占地大的问题，港口合作研发了全球首个高架集装箱储存系统，将每个集装箱如标准货品一样，叠放到高达11层储存架的不同位置，可供自动机器人取用搬运。该系统投入使用后，杰贝阿里港每年对集装箱的非生产性移动次数显著减少。

今年5月，迪拜环球港务集团宣布将与货运公司艾因里德加强合作，在杰贝阿里港部署100辆电动卡车。这些电动卡车相互联网、实行智能化管理，可通过中央数字操作系统分析和优化港口内的货运效率，预计每天可支持约1600个集装箱运输。从明年开始，该港口还将试点实现电动卡车自动驾驶。据媒体报道，这将是中东地区港口最大规模的电动化货运部署。

杰贝阿里港运营商、迪拜环球港务集团信息技术部门相关负责人易卜拉欣表示，全球超过90%的贸易通过海运进行。在数字化时代，港口的数字基础设施是供应链稳定畅通的关键部分。迪拜环球港务集团高度重视创新技术应用，以推进港口智能化。

杰贝阿里港外侧设有杰贝阿里自由贸易区，现有9000多家企业落户。中国是杰贝阿里自贸区的主要贸易伙伴之一。迪拜环球港务集团主席兼首席执行官苏尔坦表示，港口智能化建设将进一步促进全球物流网络互联互通，助力迪拜成为全球商品贸易流通对接的重要平台和枢纽。杰贝阿里港愿进一步发挥桥梁和纽带作用，促进中国商品进入中东、非洲、欧洲市场。

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 15 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)