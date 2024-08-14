本报记者 黄发红 杨 迅 刘军国

图①：朗盛上海亚太应用开发中心外景。

图②：朗盛在进博会上设立的展台。

图③：朗盛亚太应用开发中心实验室内，工作人员正在操作设备。

本报记者 杨 迅摄

图④：朗盛青岛实验室内，研发人员正在工作。

图⑤：朗盛宁波工厂一景。

本版图片除署名外均为朗盛供图

制图：张丹峰

德国特殊化学品企业朗盛2005年正式在中国运营，见证并受益于中国经济的发展。2018年2月，本报记者采访朗盛融入中国市场、抓住中国机遇的生动故事，成为“见证·中国机遇”栏目的开篇之作。日前，本报记者再次到访朗盛，探寻这家德国企业在中国市场发展的故事。

“高度重视科技创新，不断加大在中国的研发投入”

走进上海化学工业区打造的上海国际化工新材料创新中心（以下简称“创新中心”），绿树掩映下一座座办公楼外的外企标识随处可见，显示出高度国际化和蓬勃活力，朗盛亚太应用开发中心就坐落于此。

“亚太应用开发中心是朗盛在亚太地区最大、也是全球最现代化的研发中心。”朗盛亚太应用开发中心负责人冯安妮对记者说，“要满足中国市场需求，就必须扎根中国。中国市场不断展现出新动态、新趋势，我们看到了中国的巨大潜力。中国正在积极培育和发展新质生产力，朗盛高度重视科技创新，不断加大在中国的研发投入。”

朗盛亚太应用开发中心是创新中心首个投入运营的项目。冯安妮说，亚太应用开发中心两年内就完成了从启动到开业全部手续。“这里有良好的产业基础、完善的配套设施和专业的管理服务。我们成为创新中心第一家入驻客户，这充分体现了‘中国速度’。”

上海化学工业区发展有限公司副总经理朱健介绍，为了加速朗盛亚太应用开发中心的投用，化工区团队在厂房规划设计阶段就积极对接朗盛工艺团队，在设计工作中提前考虑朗盛各事业部研发活动的个性化需要，并在物业建设中提高了定制化程度，从而大大减少了物业交付后朗盛二次装修和改造的时间，确保了中心的如期投用。

朗盛亚太应用开发中心的大厅宽敞明亮，展台展示着C919中国国产大飞机模型等，彰显企业积极融入中国市场的决心。冯安妮说，朗盛生产的润滑油产品已经成功应用到C919大飞机起落架减震装置中，近年来在中国民航飞机上也获得了越来越多应用。

“今年中国全国两会上，有很多关于新质生产力的讨论。”朗盛大中华区总裁罗高名表示，“中国对科技创新的投入不断增加，朗盛密切关注中国在科技创新方面的举措。”

走进朗盛的润滑油添加剂实验室，工作人员正在调配测试润滑脂。“中国电动汽车产业依靠持续的技术创新、完善的产供链体系和充分的市场竞争快速发展，这为电动汽车各项测试提供了得天独厚的条件。”朗盛亚太应用开发中心润滑油业务部技术负责人李晓龙说，“朗盛亚太应用开发中心配备完整的实验室体系，公司在全球其他地方的想法和创意经常会拿到上海的实验室进行开发测试，形成协同效应。”

“朗盛的到来引发集群效应，吸引越来越多国际化工企业到上海化学工业区投资。目前，罗姆化学（上海）有限公司、英威达尼龙化工（中国）有限公司、汉高（中国）有限公司以及华东理工大学创新研究院等多家跨国公司、初创企业、高校及科研院所的研发创新项目入驻创新中心。”朱健表示，创新中心为入驻企业提供相对完备的上下游产业链体系、集约共享的公用工程和配套服务、专业的安全环保和应急管理体系、全方位全周期的安商稳商服务，创造了良好的生产经营环境。创新中心已逐步搭建起从引育孵化到成果转化的全流程创新生态链。

“与上下游合作伙伴一起，推动产业价值链的可持续发展”

以低碳理念设计的厂房，参与多个绿色环保项目获得的证书……走进朗盛位于浙江省宁波石化经济技术开发区的工厂，记者感受到企业在推动绿色低碳发展方面所作的努力。

朗盛（宁波）颜料有限公司总经理宁小锁介绍，伴随着中国经济发展，朗盛在中国的业务不断拓展。2013年初，朗盛宣布在宁波石化经济技术开发区建设一座高科技优质氧化铁红颜料工厂。2014年9月，朗盛宣布在宁波生产基地新增一座颜料拼混研磨工厂，以满足中国市场对氧化铁颜料的需求，并为整个亚洲市场提供产品，年产能达7万吨。这两座工厂均已在2016年投产。

“朗盛宁波工厂采用自主开发的‘宁波工艺’专利生产氧化铁红颜料，能够循环利用并处理副产品，成为实现可持续发展的范例。”朗盛亚太区采购物流部门负责人徐诚介绍，凭借该创新工艺，宁波工厂2018年荣获中国工信部颁发的“国家级绿色工厂”称号。

中国提出“双碳”目标后，朗盛积极响应。“朗盛把可持续发展和气候保护作为战略核心。”徐诚表示，公司计划到2040年前将温室气体排放量从2019年的320万吨降低到30万吨以下，并通过补偿措施中和剩余的排放量。为达成这一目标，朗盛在中国及其他地区启动“净零价值链计划”，通过改用可持续原材料、“绿色”物流等实现节能减排。

“作为一家布局全球、深耕中国的化学品公司，我们致力于平衡经济、生态和社会三方面的需求，与上下游合作伙伴一起，推动产业价值链的可持续发展，提高公众对化工行业致力于绿色发展的认识。”罗高名说。

宁波石化经济技术开发区管委会副主任孙大海表示，宁波石化经济技术开发区是全国第一批“绿色园区”之一，朗盛宁波工厂携手园区企业共同走生态优先、绿色发展之路。

宁波市镇海区投资促进中心主任王鹏锋对记者表示，镇海区打造“24小时国际窗口”，全方位的政策支持和服务让越来越多的外资企业满怀着期待到来、充满信心地留下。截至2023年底，已有15家世界500强企业在镇海投资22个项目，投资总额35.65亿美元，合同外资9.17亿美元。

“把耳朵贴在市场的脉搏上，感知行业趋势”

山东烟台盛产苹果，把苹果加工成苹果汁，灌装后需要进行杀菌消毒。如何在消杀细菌的同时，能够确保食品的原汁原味？朗盛青岛工厂找到了解决方案。该厂生产的一种食品灭菌消毒剂，可以直接加入苹果汁进行封装消毒，完成消毒任务后可自动分解。

“对于一家化工企业来说，中国市场的重要性独一无二。”罗高名说，过去几年，朗盛完成了四次并购，不断调整在中国的产品品类，丰富解决方案。通过与中国本地供应商的合作，公司降低了生产成本，既能更好地适应市场需求，也提高了竞争力。中国供应链的灵活性和高效性，为朗盛在全球范围的生产和销售提供了有力保障。

中国市场为朗盛带来的还有思维方式的转变。来自德国的冯安妮和记者聊到一个细节：如今她每次回德国和同事讨论项目时，“在中国，我们会这么做”已经成了她的口头禅。长期在华工作，中国同事和伙伴的工作模式和思维方式给了冯安妮很多启发。中国团队通过实践验证新方案，往往能获得非常有用的数据和经验。在她看来，德中文化交流互鉴对于企业发展非常有益。

另一个让冯安妮印象深刻的是中国的人才优势。中国是世界上拥有工程师和技术专业人员群体最多的国家之一，这为科技创新和发展提供了坚实的基础。“朗盛亚太应用开发中心也是该公司的人才储备库，通过吸引中国在该领域的年轻科学家加入，公司能在前沿创新方面保持活力。”冯安妮说。

除了负责中国市场的事务，罗高名也是朗盛液体净化技术业务部的全球负责人。他以该业务部负责的离子交换树脂产品为例说，全球50%的需求来自亚太地区，生产线也在亚太地区，“中国对于我们全球的业务来说越来越重要。”

在采访中，罗高名多次把中国团队比作桥梁，他们将在中国感知到的创新发展动态快速传递到德国总部，让德国团队能跟上中国的发展趋势。“在上海成立朗盛亚太应用开发中心只是第一步，该中心的作用是把耳朵贴在市场的脉搏上，感知行业趋势。”罗高名说，“未来我们将凭借中国在研发资源和人才储备等方面的优势，提供更多本土化的产品和解决方案，更好满足中国消费者的需要。深耕中国市场是我们的坚定承诺。”

上海化学工业区管理委员会前主任马静期待，上海化学工业区和朗盛能以创新中心为桥梁，扩大合作范围，不断孵化出新的创新成果，“相信中国的产业转型、消费升级和更高水平的对外开放，将为国际、国内企业发展提供广阔舞台和更多机遇。”

《 人民日报 》（ 2024年08月14日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)