本报北京电 （彭训文、潘乐语）近日，阿塞拜疆国家科学院院长伊萨·加比别伊里一行到访中国，期间与中国相关机构、学者就应对气候变化、科技交流、绿色发展合作等议题展开讨论。

今年11月，《联合国气候变化框架公约》第二十九次缔约方大会（COP29）将在阿塞拜疆首都巴库举办。伊萨·加比别伊里表示，阿塞拜疆欢迎相关国家和企业参与到阿塞拜疆绿色能源转型中，相信本次COP29的成果将助力全球绿色发展，在应对气候变化中发挥更大作用。

伊萨·加比别伊里介绍了阿塞拜疆应对气候变化的做法。他说，为了更好地保护生物多样性，阿塞拜疆发布了红皮书，书中列举了阿塞拜疆濒临灭绝的动植物，科学家和学者可以通过这本红皮书展开研讨与交流。同时，气候变化和环境保护是世界性问题，阿塞拜疆需要与世界各国携手合作。

近年来，中国将科技广泛应用于环境治理，如蝗虫监测、火灾监测、生物多样性监测、化石燃料监测。伊萨·加比别伊里表示，阿塞拜疆治理荒漠化，可以借鉴中国利用遥感卫星对生物多样性进行监测的技术。“在气候问题的解决上，中阿两国应携手开展合作和协调行动。”伊萨·加比别伊里表示，阿塞拜疆先前与中国在石油、天然气、电子和煤气等领域展开了广泛合作。为解决气候变化问题，阿塞拜疆国家科学院与中国生物多样性与绿色发展基金会签署协议，促进了阿中两国科学家相互交流经验。

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