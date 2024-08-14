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贸易便利化，织密中非经贸合作网（观象台·“八大行动”结硕果③）

□ 贾平凡
2024年08月14日06:12 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　清晨，肯尼亚坦布济花卉农场，新采收的玫瑰花瓣上挂着露珠。这些鲜花将在48小时内出现在万里之外的中国长沙高桥大市场货架上。据肯尼亚花卉协会首席执行官克莱门特·图莱齐介绍，中国政府2021年11月宣布为非洲农产品输华建立“绿色通道”，缩短检验检疫时间，扩大关税豁免，为肯尼亚鲜花及非洲各国的牛油果、柑橘、菠萝等特色农产品打开了销路。

　　马达加斯加的精油、赞比亚的宝石、埃塞俄比亚的咖啡、津巴布韦的木雕、南非的葡萄酒、塞内加尔的化妆品……近年来，随着一系列中非贸易便利化措施实施，非洲好物竞相走俏中国市场。

　　从“十大合作计划”到“八大行动”，再到“九项工程”，贸易便利化始终是中非合作的重要议题之一。在中非合作论坛历届会议务实举措的推动下，中非经贸合作一直保持强劲活力，不断取得丰硕成果。中国已连续15年是非洲最大贸易伙伴。据中国商务部数据，2023年，中非贸易额达到历史上的峰值2821亿美元，同比增长1.5%。

　　中非贸易不仅规模屡创新高，结构也持续优化。自非进口农产品成为增长亮点。2023年中国自非进口坚果、蔬菜、花卉、水果同比分别增长130%、32%、14%和7%。机电产品成为对非出口的“主力军”，“新三样”产品对非出口实现较快增长，有力支持了非洲绿色能源转型。

　　中非贸易为何能保持活力涌流？

　　中非经济互补性强，为双方经贸合作奠定基础。从农业到基础设施建设，再到制造业和服务业，中非经济互补性体现在产业合作、技术援助、市场潜力和人力资源合作等广泛的领域中。在对接发展战略的过程中，中非经贸合作的需求不断释放，动能持续增强。随着非洲的优质农产品和丰富的矿产资源不断输入中国，中国也为非洲带去了商贸物流、数字经济、清洁能源、卫生健康、绿色发展、金融等新技术和新业态。

　　中非贸易便利化措施不断增加，为双方经贸合作注入动力。伴随非洲大陆自由贸易区正式启动，加强同中国的贸易合作成为非洲各国的共识。与此同时，中国不断拓宽非洲产品进入中国市场的渠道。截至2023年6月，在贸易促进工程项下，非洲11国16项农产品在“绿色通道”政策下获得输华准入，21个非洲国家已经享受98%输华产品零关税待遇。除了中国国际进口博览会、中国国际消费品博览会等面向全球的展会，中国还为非洲国家专门设立了中非经贸博览会等平台，提升了非洲产品的市场知名度。

　　中非互联互通水平持续提升，为双方经贸合作提供支撑。贸易的发展依赖良好的交通基础设施。近年来，中非基础设施建设合作成效显著，为促进中非贸易便利化提供了强大支撑。超过1万公里铁路、近10万公里公路、近千座桥梁、近百个港口以及大量医院和学校……中国企业在非洲的交通、能源、电力、住房和民生等领域实施了一批标志性工程和“小而美”项目。非洲大陆区域互联互通水平不断提升，大大促进了非洲经济发展，织密了中非经贸合作网络。

　　如今，中非经贸合作领域不断拓展，由传统的贸易、工程建设向数字、绿色、航空航天、金融等新兴领域延伸。中国“非洲品牌仓”工程帮助卢旺达输华的辣椒等产品孵化品牌、定制包装，走精品化路线；借鉴中国技术，肯尼亚本地白玉米品种试种成功，产量较周边同品种玉米高50%；中国与非洲27国签署民用航空运输协定，为阿尔及利亚、尼日利亚等国建造、发射通信气象卫星……新领域、新业态、新模式层出不穷，中非合作不断向全方位、多层次、高质量发展，走在国际对非合作前列。

　　今年1月，中国国务院批复同意《中非经贸深度合作先行区建设总体方案》。建设中非经贸深度合作先行区契合中非双方诉求，树立了国际对非合作新标杆。展望未来，中非贸易畅通将为非洲国家经济社会发展创造更多新机遇，拉紧新时代中非命运共同体的纽带。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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