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共话中国经济新机遇｜通讯：中国产品和技术助力非洲摩托“电动时代”加速到来

2024年08月13日16:57 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕/坎帕拉8月13日电　通讯：中国产品和技术助力非洲摩托“电动时代”加速到来

　　新华社记者黄伟　聂祖国　林晶

　　“在电动出行方面，中国是许多非洲公司灵感的来源。”说起中国生产的电动摩托车及配件，乌干达首都坎帕拉电动摩托制造商雅诺什·比萨索这样告诉记者。

　　比萨索在坎帕拉经营一家电动摩托车企业。这家企业从中国进口锂电池，在当地组装成电动摩托车。他告诉记者，客户购买摩托车后，可以享受“换电”服务，随时把用完的电池送到更换站换取充满电的电池。对于客户来说，这样的换电模式比使用燃油摩托车加油更便宜。

　　截至目前，比萨索经营的企业已经售出1600多台摩托车，建立了80多个电池更换站，并在换电网络中部署了3800多个电池。他满怀期待地告诉记者，随着客户持续增加，企业还计划今年建立东非最大的锂电池组装厂。

　　比萨索说，中国无论是电池技术还是电动车辆技术都非常好，非洲企业目前在运营期间无法在本土获得的组件，基本都来自中国。

　　乌干达只是一个缩影。越来越多非洲国家企业与中国伙伴合作，开拓电动摩托车的广阔市场潜力。

　　摩托车在非洲国家的“马路文化”中有特殊意义。由于灵活、便捷的特点以及相对便宜的价格，摩托车是不少非洲居民出行的重要选择，不仅作为私人交通工具，也是重要的公共交通出行工具。

　　随着网约“摩的”的兴盛，摩托车市场正迎来巨大发展机遇。而电动摩托车在成本和环保等领域的优势均好过传统燃油摩托车，正推动非洲交通出行实现新的改变。

　　在肯尼亚，27岁的摩西·基马尼在一家来自中国的新能源企业瀚麟（非洲）担任市场部经理。说起自家生产的电动摩托车产品“boda-boda”，基马尼赞不绝口。“中国电动摩托车的启动速度和加速性能非常强劲，完全不输燃油摩托车。它非常适合我们这边的环境，既灵活又高效。”

　　在内罗毕郊区的一个巨大仓库里，电动摩托车初创公司ARC Ride的团队正在忙碌地处理从中国交付的数百辆电动摩托车及零部件。这家企业研发、组装、销售都在肯尼亚，但主要零部件还是从中国进口。

　　肯尼亚拥有非洲最大的“摩的”市场，大约520万人从事摩托车运输服务。当地有一种说法，平均每10个肯尼亚人就有一个依靠摩托车谋生。随着近年来燃油价格上涨，当下电动摩托车每公里的运营成本只相当于燃油摩托车的十分之一。“摩的”骑手如果使用电动摩托车，一年左右就能把购车款省出来。

　　数据显示，预计到2027年，非洲电动摩托车市场规模将增长到50.7亿美元，成为当地可持续交通转型的主导产业。不断增长的市场前景让不少非洲企业积极与中国企业合作，生产和销售电动摩托车。

　　从环保角度来看，电动摩托车符合当下许多非洲国家鼓励电动化出行的趋势。肯尼亚、乌干达、南非、贝宁、卢旺达等国纷纷出台鼓励电动化出行的政策，给电动摩托车推广提供了友好环境。联合国环境规划署副执行主任乔伊斯·姆苏亚说：“非洲国家电动摩托车日益普及，将有助于当地降低空气污染、减少温室气体排放，并创造更多就业机会。”

　　从摩托车制造产业链到电池和电动化技术，中国企业物美价廉的产品和过硬的技术经验，顺应当地企业实际需要和非洲绿色转型趋势，正推动非洲摩托“电动时代”加速到来。

(责编：王禹蘅、张悦)

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