新华网伊斯坦布尔8月13日电（记者马则刚刘磊）清华大学能源与动力工程系“源动丝路”实践支队日前在土耳其首都安卡拉和最大城市伊斯坦布尔，开展为期3天的能源建设交流活动。期间，学生代表通过学术座谈等多种形式与当地能源企业、高校机构开展对话。

中土两国能源合作是此次实践活动的主题。有学生代表向记者表示，土耳其的工程技术人员十分重视氢能、核能等能源的实际应用，越来越多的中国企业也走进了土耳其能源市场，这为他们的职业发展提供了新机遇。“书本上的知识还和工程应用层面相距较远，这次活动为我们从政策和产业的角度理解能源转型提供了鲜活的案例，”这位学生说。

活动期间，支队还前往伊斯坦布尔著名的塔克西姆广场展开街头采访活动，近距离观察土耳其风土人情。当地人脱口而出的“你好”和横跨欧亚的独特风光给大家留下了深刻印象。一位学生说，“土耳其承载着丰富文化底蕴，与中国有着深厚的文化联系。在今天这个全球化日益紧密的时代，我们更应当将自己的目光看向国门之外，拓展文化交流的视野，促进不同文明之间的相互理解和友好交流。”

据介绍，当前，土耳其能源消费大量依赖进口，且以化石能源为主。在全球能源绿色低碳转型的大背景下，能源转型合作是土耳其对外合作的重点。目前已有胡努特鲁电站、光伏产业园等一批项目在土耳其落地投产。

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