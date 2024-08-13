新华社北京8月13日电 外交部发言人13日就中共中央政治局委员、外交部长王毅将于8月14日至17日访问缅甸并赴泰国主持澜沧江—湄公河合作第九次外长会、出席中老缅泰外长非正式会晤答记者问。

发言人表示，王毅外长访问缅甸旨在深化中缅各领域互利合作，巩固两国人民友好感情，推动中缅命运共同体建设走深走实。作为友好邻邦，中方始终坚持不干涉内政原则，一如既往地支持缅甸维护稳定、发展经济、保障民生，为缅甸各方在宪法和法律框架下通过政治协商妥处分歧提供建设性帮助。

发言人说，澜沧江—湄公河合作是中国同柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、越南共商共建共享的新型区域合作机制，自2016年启动以来，合作成果丰硕，有力促进了流域六国经济社会发展，为各国民众带来了实实在在的利益。

发言人表示，近年来，在习近平主席同湄公河国家领导人战略引领下，中柬、中老、中缅、中泰、中越先后宣布构建命运共同体，澜湄地区实现双多边命运共同体建设全覆盖。中方希望通过此次澜湄合作外长会，同湄公河国家共同梳理合作进展、总结合作经验，谋划澜湄合作下阶段发展，将澜湄地区打造成高质量共建“一带一路”示范区、全球发展倡议先行区、全球安全倡议实验区和全球文明倡议首善区，助力构建更为紧密的澜湄国家命运共同体。

发言人说，会议期间，应泰方邀请，王毅外长将出席中老缅泰外长非正式会晤，同各国就地区形势和共同打击跨境犯罪等交换意见。

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