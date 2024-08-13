人民网北京8月13日电 （暨佩娟、孙瑷倪）8月9日，为纪念哈萨克斯坦伟大思想家、诗人和教育家阿拜·库南巴耶夫，哈萨克斯坦驻华大使馆在北京新闻出版大厦举办了“哈萨克斯坦伟大诗人阿拜日”活动。中国外交部欧亚司有关负责人、部分国家驻华外交使团代表、中国学术机构代表、哈萨克斯坦籍中国公民和中哈两国媒体记者等约60人参加。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫致辞表示，阿拜·库南巴耶夫对哈萨克斯坦人民的历史意义在于他的重要文化遗产和对下一代的训言。这位伟大诗人的作品反映了哈萨克斯坦人民的灵魂和精神财富。努雷舍夫诵读了阿拜的诗词，向听众阐述了阿拜的哲学思想。

哈萨克斯坦驻华大使沙赫拉特·努雷舍夫致辞。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

外交部欧亚司副司长刘江平在致辞中指出，2013 年 9 月，中国国家主席习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学演讲时引用了阿拜的经典诗句：“世界有如海洋，时代有如劲风，前浪如兄长，后浪是兄弟，风拥后浪推前浪，亘古及今皆如此。”

外交部欧亚司副司长刘江平致辞。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

活动期间，中哈两国学生代表用汉语和哈萨克语朗诵了阿拜的诗词，北京民族乐团附属青年爱乐国乐团用中哈两国传统民族乐器弹奏了阿拜的歌曲。哈萨克斯坦籍著名歌手阿拉伊·阿依德尔汗和哈萨克斯坦流行歌手、“2021斯拉夫集市”国际大赛获奖者露西娅·拜杜肯诺娃也现场演唱了旋律悠扬的歌曲。

北京民族乐团附属青年爱乐国乐团用中哈两国传统民族乐器弹奏了阿拜的歌曲。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

哈萨克斯坦籍歌手阿拉伊·阿依德尔汗演唱哈萨克斯坦传统民歌。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

哈萨克斯坦流行歌手、“2021斯拉夫集市”国际大赛获奖者露西娅·拜杜肯诺娃演唱歌曲。哈萨克斯坦驻华大使馆供图

阿拜·库南巴耶夫生于1845年，是哈萨克斯坦伟大的诗人、作家、思想家、哲学家，以纯洁精练的语言和现实主义手法创作了大量诗歌、散文和哲学作品，被誉为“哈萨克诗圣”。他的作品在各国作家、诗人和文学评论家中广为流传。根据哈萨克斯坦共和国政府决议，自2020年起，8月10日被正式确立为法定节日“阿拜日”，每年在世界不同国家都会举行多种形式的庆祝和纪念活动。在许多国家的首都，例如北京、莫斯科、柏林和伊斯坦布尔都有以阿拜命名的街道或雕像。

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