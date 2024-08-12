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中国援桑给巴尔医疗队走进乡村中学开展健康体检活动

2024年08月12日16:15 | 来源：人民网-国际频道
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人民网约翰内斯堡8月11日电 （记者 邹松）8月9日，中国（江苏）第33期援桑给巴尔医疗队走进拉格扎·姆文都中学，为180名师生开展健康体检活动。

队员们在给学生们体检。中国援桑医疗队供图

队员们在给学生们体检。中国援桑医疗队供图

医疗队队员把教室布置为义诊场所，把课桌作为义诊的工作桌。此次体检活动为每个孩子建立了健康档案表，还为孩子们进行了全面的体检，包括体重、身高、血压、血糖的检测，心肺听诊，耳道鼻腔咽喉检查，腹部脏器检查，骨骼系统检查以及眼底检查等。

此次活动共为180名师生提供了体检，发现29名学生和6位老师存在一些健康问题。针对这些问题，医疗队给出了有针对性的专业治疗建议，并免费提供了治疗药物。

队员们在给学生们体检。中国援桑医疗队供图

队员们在给学生们体检。中国援桑医疗队供图

活动结束时，约有30名会讲中文的学生异口同声地用中文高呼：“谢谢您，中国医疗队。”学校负责人马卡姆说：“非常感谢中国医疗队的到来，他们不仅耐心细致地为每位师生进行检查，还传授了我们很多健康知识。”

队员们在给学生们体检。中国援桑医疗队供图

队员们在给学生们体检。中国援桑医疗队供图

医疗队队长蒋国庆表示，此次健康体检活动是中国援桑医疗队派遣60周年庆的系列活动之一。学生是国家的未来，医疗队将在更多当地学校提供健康体检活动，为桑给巴尔师生带来实实在在的帮助，为他们的健康保驾护航。

(责编：曹欣悦、杨牧)

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