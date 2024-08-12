近日，阿曼主流媒体《观点报》记者费萨尔·萨阿迪在结束一次新疆行后，回国发表了长篇综述文章，从经济、社会、文旅、宗教等多角度向阿拉伯读者介绍新疆，盛赞新疆多民族团结发展的景象。文章主要内容如下：

“社会安定与宗教和谐是全面发展的基础”——这是我在新疆度过了包括古尔邦节在内的十天后的深刻感悟。在这里，不同宗教信仰的各族人民相互接纳、和睦共处，整体发展水平和个人生活品质节节升高。

在我走访的各个城市和村庄中，最令人惊讶的莫过于人们对自然资源的巧妙利用。车窗外的景色始终是连绵的农田和绿地。新疆的农业财富不仅限于种植谷物和水果，还包括采用最新农业技术种植的棉花和薰衣草。商品产业化的成熟体现在工厂的运作水平上，这些工厂能够生产各种以薰衣草为原料的香料和护肤品，棉花工厂则生产纺织品和服装。这些产业为新疆家庭提供了丰富的就业机会，提高了人均收入，使许多以务农为生的农村家庭成功转型为从事制造、销售和出口的城市家庭。

新疆的薰衣草农场。 费萨尔·萨阿迪摄

新疆多措并举推动农业发展。西瓜、葡萄、梨、樱桃、石榴……当地丰产的特色果品产业带动群众脱贫致富。政府还大力开垦荒地、改良盐碱地，使其成为国有资产和粮食安全保障，并且利用夏季融雪灌溉农田、防治荒漠化和改善生态环境。

和谐是发展的基础

中国政府秉持各民族和谐共处、各宗教文化多元并存的智慧之道，尊重和保护各民族宗教信仰自由。新疆位于中国西北部，是中国面积最大的省区。新疆生活着维吾尔族、汉族、哈萨克族、吉尔吉斯族、塔吉克族、塔塔尔族等多个民族。这源于新疆与古代丝绸之路文明的密切联系，且新疆与印度、巴基斯坦、俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦和阿富汗等8个国家接壤，是重要的贸易中心，是中国向西开放的重要门户,在共建“一带一路”倡议中具有不可替代的地位和作用。

在新疆期间，我看到了新疆人民在家中、市场、街道和工作单位的社会生活状况。当地社会对宗教信仰十分包容，远离极端主义，共同的历史和经济往来凝聚了各个民族，而和谐共处是这一切的基础。

在伊宁市的陕西大寺，我完成了一次古尔邦节礼拜，感觉非常好。刚做完礼拜，众多新疆穆斯林的热情问候和接连不断的节日祝福围绕着我，让我沉浸在喜悦之中。“阿拉伯朋友，节日快乐！”他们兴奋地说道。通过我的面貌特征，他们认出我来自阿拉伯国家，而我的阿曼头巾更是引起了他们的注意，令他们感到新奇和欢喜。语言从来不是我们之间的障碍，他们笑容满面，心情愉悦，不断来找我合影。

新疆伊斯兰教经学院。 费萨尔·萨阿迪摄

在乌鲁木齐市，雄伟壮观的新疆伊斯兰教经学院体现了当地对伊斯兰教的尊重和重视。经学院主要教授《古兰经》诵读学、教义学和教法学，并设一整层楼用于阿拉伯语教学。经学院内有一个藏有阿拉伯语、汉语、维吾尔语等多种语言书籍的图书馆，介绍了伊斯兰教传入中国的历史。学生在完成学业后，可以获得伊斯兰学学士学位，并有机会在清真寺担任阿訇。

新疆伊斯兰教协会会长、新疆伊斯兰教经学院院长阿不都热克甫·吐木尼牙孜强调：“在中国，没有人强迫任何人改变自己的宗教信仰，皈依伊斯兰教和学习《古兰经》是完全自由的。”他进一步解释道，中国各宗教间相互尊重，伊斯兰教是温和宽容的宗教，而经学院更是反对极端主义。

文化传承与文明多样性

新疆有着丰富多彩的音乐和古老的传统舞蹈，大巴扎和街道上的演奏声不绝于耳，夹杂着淳朴、自然和欢快的气息，不同民族的人们一起载歌载舞。

为保护和传承音乐遗产，中国政府将加依村建设打造为“新疆民间乐器手工制作第一村”。村里的“民族手工乐器博物馆”采用了古丝绸之路时期的建筑风格，还原了新疆作为贸易中心和艺术交汇点的历史情景。

加依村民族手工乐器博物馆。 费萨尔·萨阿迪摄

博物馆介绍了古代乐器制作的发展历史，展示了多件有着300多年历史的乐器，重现了新疆乐器的制作工艺。在古代，人们讲究用乐器制作来表明自己的身份和情感。

这次新疆行还走访了当地众多的考古遗址，它们见证了新疆上溯两千多年的历史。各种寺庙、民居和墓葬遗迹证实了古丝绸之路的繁荣，以及新疆作为古丝绸之路重要枢纽的地位。

辛辣的香料和当地食材一起构成了新疆餐桌上的特色美食，新疆农家菜反映了这一地区文化和自然的多样性，能够使人穿越时光，赴一场古老的文化美食之约。耳熟能详的新疆美食有：烤鱼、烤肉、馕和绿茶。美食配上传统音乐和舞蹈表演，美妙至极。

乌鲁木齐，经贸往来的门户

新疆是共建“一带一路”倡议的重要节点，也是丝绸之路经济带核心区。而乌鲁木齐国际陆港区则是中国通往中亚及欧洲的重要贸易纽带和通道，也是货物进入中国这一超大规模市场的贸易口岸。

乌鲁木齐国际陆港。 费萨尔·萨阿迪摄

通过铁路、铁海联运和覆盖了整个中亚及俄罗斯的空运网络，乌鲁木齐国际陆港促进了地区经济和社会的繁荣，实现了传统的陆上和海上丝绸之路共建国家之间的互联互通。

在接受《观点报》独家专访时，乌鲁木齐国际陆港区相关人士表示，港区全天候运营，全年无休，并设有免税区。主要出口产品包括钢铁、电器、纺织品、日用品等，而进口产品则主要为石油及其衍生品。

王晶、周磊（实习生）编译

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