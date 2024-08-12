人民网曼谷8月12日电（记者张矜若）8月9日，中国驻泰国使馆在馆内举办“泰政党青年看中国”活动，使馆中青年外交官及近期访华的泰朝野政党青年代表约60人出席交流活动。吴志武公使出席相关招待会并讲话。

“泰政党青年看中国”活动交流现场。人民网记者 张矜若摄

吴志武指出，青年是推动社会发展的重要力量，中泰青年加强沟通交流有助于促进两国关系发展。中方欢迎更多泰青年访华，以更好了解全面、立体、真实的中国。近期召开的中国共产党二十届三中全会对进一步全面深化改革作出系统部署，中国式现代化将向世界释放更多开放红利，推动中国与地区国家人民更好“双向奔赴”。明年是中泰建交50周年，希望两国青年发挥自身作用，维护和发展好“中泰一家亲”传统情谊，推动两国关系更上层楼。

泰国发展党下议员索拉初、为泰党中央执委蓬诺查、人民党下议员巴拉昧等泰政党代表高度赞赏中国经济社会发展巨大成就，指出中泰各领域合作潜力巨大，泰政党青年愿成为两国友好关系使者，推动两国关系深入发展。双方还围绕文旅合作、泰农产品出口、中国企业来泰、跨境电商经营、媒体舆情、军事合作等广泛议题提问互动，现场气氛热烈，交流充分。双方一致表示，愿凝心聚力、排除干扰，妥善解决两国密切经贸联系中出现的个别问题，深化各领域务实合作，为“中泰一家亲”注入新的时代内涵和青春动力，更好造福两国和两国人民。

(责编：曹欣悦、杨牧)