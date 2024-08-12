新华社北京8月12日电 题：“全球南方”扩大发展合作是历史必然

新华社记者董越 叶书宏

近期，“全球南方”国家接连传来希望加强合作的新消息：泰国和马来西亚相继宣布申请加入“金砖大家庭”，巴西表示正在研究参与共建“一带一路”。泰国、马来西亚、巴西的新意向，延续了金砖国家合作机制和“一带一路”朋友圈磁力不断增强的大趋势，折射出南南合作呈现加速发展的态势。在全球保护主义、单边主义沉渣泛起、个别国家大搞“脱钩断链”的背景下，“全球南方”正日益成为推动全球开放发展、合作发展的重要力量。

今年1月，随着新成员的加入，金砖成员数量升至10国，同时申请加入的“等候名单”还在继续扩展。扩员后的金砖国家占全球人口近一半、全球贸易五分之一，成为推动世界多极化的重要力量。共建“一带一路”也展现出强大的聚合力和发展前景，目前已有150多个国家和30多个国际组织加入共建“一带一路”大家庭，签署的项目协议拉动了超万亿美元的投资规模，成为构建人类命运共同体的重要实践平台。

这是2023年8月22日在南非约翰内斯堡拍摄的金砖国家工商论坛现场。新华社记者李亚辉摄

无论金砖合作，还是“一带一路”国际合作，无不展现出“同行者日众”的发展势头，其背后是“全球南方”国家的普遍觉醒和联合自强。金砖机制顺应时代潮流、符合各国利益，正如马来西亚总理安瓦尔所说，开拓新的合作关系对马来西亚有好处，特别是在“全球南方”的议程上。泰国总理府发言人猜·瓦差隆表示，加入金砖将帮助提升泰国的国际地位，为泰国提供更多发展机遇。“一带一路”朋友圈持续扩大，同样反映了发展中国家聚焦发展、深化合作的广泛共识。巴西总统卢拉说，“我愿与中国讨论‘一带一路’，我想知道巴西能扮演什么角色，我们不想坐在‘替补席’上”。中方对此积极回应：欢迎巴方尽早加入共建“一带一路”大家庭，在“一带一路”建设中踢出精彩的“世界波”。

发展中国家群体性崛起是大势所趋。在这股历史潮流中，相似的历史遭遇、共同的发展任务、相近的国际事务立场，促使“全球南方”国家在合作中尊重各自选择的发展道路，以开放心态和合作精神看待彼此的不同，平等相待，携手共进。为南南合作搭建重要平台的共建“一带一路”倡议坚持共商共建共享，帮助广大发展中国家实现基础设施互联互通。从雅万高铁到中巴经济走廊，“一带一路”项目助力南方国家连接世界，走上脱贫致富“快速路”。金砖合作机制蓬勃发展，金砖战略伙伴关系不断深化，金砖国家还在拓展“金砖+”模式，深化同其他新兴市场国家和发展中国家的团结合作，联合自强迈出新步伐。

这是在北京市北土城路附近拍摄的“一带一路”国际合作高峰论坛景观布置（2023年10月16日摄）。 新华社记者陈斌摄

当前，国际形势进入新的动荡变革期，一个明显特征就是一些西方发达国家想“踢开梯子”，试图固化“中心-外围”的全球分工格局，以各种手段将“全球南方”锁定在价值链低端。近年来，全球化遭遇逆流，一些发达国家更是以自我利益为优先，频繁挥舞制裁大棒，或把经济问题武器化，在合作中附加政治条款，胁迫南方国家选边站队，或在经贸科技等领域打压南方国家，破坏全球开放合作的发展环境，引发南方国家强烈不满。金砖国家合作机制、共建“一带一路”以及其他“全球南方”国家间活跃的双多边合作机制创新，可以说是对这种不公正不平等不合理交往模式的纠正或反制。

历史车轮滚滚向前。“全球南方”正日益成为世界版图上一股不可忽视的力量，驱动南南合作为全球发展和应对全球性挑战发挥重要作用。数据显示，新兴市场国家和发展中国家过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%，过去40年国内生产总值的全球占比从24%增至40%以上。人们有理由相信，随着“全球南方”合作领域不断拓展、规模持续升级，金砖合作和共建“一带一路”所彰显的平等互信、互利共赢、团结互助的南南合作精神将更加具有吸引力、感召力，进而推动国际秩序朝着更加公正合理的方向前进，让全球发展合作结出更多硕果。

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