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泽连斯基承认乌军进攻俄本土　俄边境州提升安全戒备

2024年08月12日13:41 | 来源：新华网
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　　新华社北京8月12日电 乌克兰总统弗拉基米尔·泽连斯基10日首次承认，乌方军队正在与乌接壤的俄罗斯边境州库尔斯克开展军事行动。

　　自6日以来，库尔斯克州遭到来自乌方的猛烈地面攻击。该州政府10日呼吁高风险区居民加紧撤离。俄联邦政府当天宣布一系列措施，以提升库尔斯克和其他两个边境州的安全戒备状态。

　　泽连斯基在10日晚间发表的视频讲话中首次提及乌军在库尔斯克的军事行动。他说，他当天收到乌克兰武装部队总司令亚历山大·瑟尔斯基呈交的关于前线战事和乌方将战线向俄方领土内推进行动的几份报告，“乌克兰正在证明它确有能力……（对俄）施加必要压力”。

　　泽连斯基在讲话中还称赞了乌克兰苏梅州等“前线”的乌军各战斗旅。苏梅州与库尔斯克接壤。

　　库尔斯克州代理州长阿列克谢·斯米尔诺夫11日经社交媒体平台“电报”发文通报，乌军向该州发射的一枚导弹被击毁后，其残骸砸到州首府库尔斯克市一栋9层居民楼，导致至少13人受伤，其中两人伤情严重。

　　库尔斯克市市长伊戈尔·库察克在“电报”平台上说，该居民楼的居民将被撤离至临时住宿点，空袭预警已覆盖全市。他还发布了显示居民楼窗户、阳台被炸毁的照片。

　　斯米尔诺夫已命令库尔斯克州内各地方当局加紧疏散高风险区居民。俄塔斯社10日报道，该州已疏散超过7.6万人。

　　目前俄乌双方在库尔斯克州内距边界约10公里的苏贾地区交火。该地区是俄罗斯向欧盟国家输送天然气管道的重要中转枢纽。

　　俄方已宣布在与乌克兰接壤的库尔斯克州、别尔哥罗德州、布良斯克州实施紧急安全措施，授权当局转移居民、管控电话通信、征用车辆等。（沈敏）

(责编：王禹蘅、张悦)

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