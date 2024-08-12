新华社北京8月12日电 日本大阪府摄津市一处地下水检测出有机氟化合物含量超标400多倍后，当地民间团体组织附近千余名居民进行血液检测。最新公布的调查结果显示，约三成受检者血液中全氟和多氟烷基物质含量超标。

全氟和多氟烷基物质难以降解，会在环境和人体中累积，被称为“永久性化学物”。2023年，世界卫生组织下属机构国际癌症研究署将其中一种代表性物质全氟辛酸(PFOA)列为致癌物，将另一种代表性物质全氟辛烷磺酸(PFOS)列为可能致癌物。

这是2019年6月25日拍摄的日本大阪。新华社记者李钢摄

去年一项水质调查结果显示，大阪府摄津市一处地下水中有机氟化合物含量达到日本暂定国家标准的420倍。附近30多名居民去年底被发现血检异常后，一家民间团体决定扩大检测范围，对千余名居民进行血检。

这家民间团体11日召开新闻发布会，公布调查结果。接受血检的大阪府和兵库县1190名居民中，约三成人血液中全氟和多氟烷基物质含量超标。该团体要求日本中央政府为居民做免费血检，并采取相应对策。

这是2019年6月10日在日本大阪拍摄的天王寺公园。新华社记者杜潇逸摄

去年以来，日本冲绳县、大阪府和东京都等地接连曝出水体中全氟和多氟烷基物质含量超标，附近居民血检异常。由于事发区域大多邻近驻日美军基地和日本自卫队基地，这些基地被视为可能的污染源。此外，一些工厂也被视为有造成污染的嫌疑。

今年5月，日本政府部门在全国范围启动自来水有害物调查，要求各地在9月底前上报约1.2万处自来水中全氟和多氟烷基物质含量等相关信息。（张旌）

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