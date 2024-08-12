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韩国最大在野党将选新党首　李在明连胜16场初选

2024年08月12日13:40 | 来源：新华网
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新华社北京8月12日电 韩国最大在野党共同民主党即将选举新党首，前党首李在明的支持率大幅领先于其他两名参选人，截至11日已赢得16场地方初选，合计赢得其中近九成选票。

共同民主党将于18日举行全国代表大会，根据各地初选、民意调查和网络调查等结果选出新任党首。根据该党相关规定，党首参选人不得担任党内领导职务，李在明6月宣布辞任党首。

4月10日，在韩国首尔，韩国共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者姚琪琳摄

4月10日，在韩国首尔，韩国共同民主党党首李在明（前排中）与共同民主党领导层共同庆祝出口民调结果大幅领先。新华社记者姚琪琳摄

在韩国中部城市大田和世宗11日举行的两场党内初选中，李在明分别获得90.81%和90.21%的选票，大幅领先于另外两名参选人金斗官和金志洙（音译）。至此，李在明已赢得17场地方初选中的16场，最后一场初选定于17日在首都首尔举行。

按韩国媒体说法，外界普遍预计李在明将成功连任共同民主党党首，他也被视为该党角逐2027年韩国总统选举的热门人选。2022年总统选举中，李在明以微弱差距败给国民力量党候选人尹锡悦。

去年8月至9月，李在明绝食24天以抗议尹锡悦的政策，后因健康状况恶化一度暂停履职。（张旌）

(责编：王禹蘅、张悦)

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