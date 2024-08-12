人民网里约热内卢8月10日电 （记者陈海琪）累西腓消息：当地时间8月10日晚，巴西累西腓市路易斯·门多萨剧场里灯光璀璨，乐声悠扬。为庆祝中国和巴西建交50周年，圣保罗亚洲文化中心和中国驻累西腓总领馆在此地成功举办音乐会。中国驻累西腓总领馆副总领事王可、伯南布哥州外事厅厅长阿吉亚尔、圣保罗亚洲文化中心总裁方三京、累西腓华侨华人协会会长卢功荣以及累西腓市政府代表、当地侨胞、巴西友人等500余人共同欣赏了本次音乐会。

来自累西腓青年儿童公民交响乐团的乐手以及来自中巴两国的艺术家联袂为观众献上了一场精彩的视听盛宴。演出开始，乐团的70余位乐手在指挥的带领下，演奏了几首节奏感强烈的巴西东北部经典曲目带动气氛，现场观众配合着音乐节拍轻轻摇摆。随后，乐团上演了中国人耳熟能详的曲目——《在希望的田野上》，现场观众感受到乐曲中蕴含的希望与生命力。中国艺术家与乐团合作演奏的中国名曲《茉莉花》令观众心旷神怡。琵琶特有的清脆、古筝伴奏的悠扬和交响乐的磅礴交织成一篇美妙的乐章。京胡独特而悠扬的音色与交响乐的丰富层次珠联璧合，交相辉映。音乐会在中巴艺术家带来的四重唱《友谊地久天长》中达到高潮。演出结束时，观众的掌声经久不息。

庆祝中国—巴西建交50周年音乐会现场。活动主办方供图

方三京表示，音乐是连接心灵的桥梁。它不仅能打破语言的障碍，更能在心灵深处引起共鸣。希望通过音乐这种文化交流方式，谱写中巴两国友谊的新篇章。

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