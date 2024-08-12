来自中国长沙的定制热气球亮相布里斯托国际气球节。人民网记者 余颖摄

人民网伦敦8月11日电 （余颖、实习生陈启玥）当来自中国长沙的定制热气球进场准备放飞翱翔，第46届布里斯托国际气球节现场观众都被这一幕吸引，不少观众还跟着音浪一起欢呼“China, Changsha！”10日，长沙文化旅游推介会在英国布里斯托成功举办，来自英国旅游界、文化界、媒体界的100多名嘉宾出席活动。

据悉，英国布里斯托国际气球节创办于1979年，是布里斯托年度盛典。多支色彩缤纷的热气球一起升空，为布里斯托更添迷人风采，当天的活动吸引了近3万名观众，现场气氛火爆。英国国王查尔斯三世布里斯托代表Peaches Golding郡尉、中国驻英大使馆文化处公使衔参赞李立言、中国驻伦敦旅游办事处主任张力、布里斯托市副市长保罗·戈金议员等嘉宾，与数万现场观众一起见证了长沙热气球放飞活动。

布里斯托国际热气球节现场。人民网记者 余颖摄

长沙市文化旅游广电局局长易鹰重点介绍了长沙丰富的文旅资源与特色产品，热切欢迎海外旅游机构和更多英国朋友有机会走进长沙，体验长沙独特的人文魅力和美食，感受长沙人民的热情好客。

李立言表示，中国旅游业正在快速复苏。2024年，从英国前往中国的游客数超过21万人，从中国来英国旅游的人数超过38万。作为中国重要城市之一，长沙当前正面临极好的发展机遇，长沙连续16年荣获“中国最具幸福感城市”称号，相信通过文化和旅游这座桥梁，长沙与英国的联系将越来越紧密。

张力表示，中国驻伦敦旅游办事处将一如既往为中英两国城市之间搭建文化桥梁，创造交流机会。

本次活动进一步加强湖湘文化展示和国际旅游推广，进一步加深了各界对长沙文旅资源和城市形象的了解和认识，有助于扩大英国客源市场，提升长沙国际知名度和美誉度。推介会现场气氛热烈，长沙主题宣传片和旅游宣介引来现场嘉宾的一阵阵惊叹。

活动上，长沙市文化旅游广电局与英国西英格兰旅游局、英国温蒂吴旅行社和长沙市旅行社签约。温蒂吴旅行社负责人吴渝表示，未来将向英国民众多推介长沙，让更多英国旅游业者了解长沙。

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