人民网北京8月12日电 （记者 徐祥丽）当地时间8月11日，第三十三届夏季奥运会在巴黎落下帷幕。过去的16天里，中国体育健儿在赛场上拼搏逐梦，勇夺40枚金牌、27枚银牌、24枚铜牌。在一个个经典瞬间背后，世界看到了中国运动员“更快、更高、更强”的优异表现，坚韧不拔、永不放弃的毅力，以及闪耀着友谊、团结光芒的奥林匹克精神。

高超的竞技水平惊艳世界。跳水比赛女子10米跳台决赛后，世界游泳联合会官方推特发布了全红婵的比赛照片，配文“跳水女王！”美国全国广播公司（NBC）记者写道，全红婵的第一轮完美一跳，7位裁判都打出了10分的满分。似乎只有队友陈芋汐能够与之竞争。“她入水时似乎没有惊动任何水花，却在跳水的世界里掀起了巨大的浪花。”

“金子般灿烂的笑容，女王般精彩的搏杀。”澳大利亚网球公开赛在海外社交媒体账号发布了郑钦文手举金牌的照片，并配文祝贺。巴黎奥运会官网这样赞扬中国花样游泳队的姑娘们：“她们的动作强度、技巧和力量，与审美艺术性完美结合，不仅赢得了奥林匹克的荣耀，还以81分的压倒性优势战胜了第二名美国队。”《时代》周刊网站则盛赞中国乒乓球运动员马龙，称他是历史上最伟大的乒乓球运动员之一。外媒说，马龙以史诗传奇般的正手能力拿下了比赛，他获得的6枚奥运金牌创造了历史。

真实的速度奇迹征服世界。本届奥运会上，中国运动员潘展乐赢得了游泳巅峰速度的“飞鱼大战”，成为全世界关注的焦点。

美国游泳资讯网站“SwimSwam”发表文章说，潘展乐的突破性成绩惊艳了整个拉德芳斯体育馆。他先是在男子100米自由泳决赛中，创造了新的世界纪录，成为历史上游得最快的人；又在4x100接力决赛中，以45.92秒的成绩点燃了泳池，与队友一起打破了美国对该项目40年的垄断。

多家外媒注意到，潘展乐在采访中表示，奥运会前他接受了21次兴奋剂检查。马来西亚《太阳报》说，潘展乐可能是巴黎奥运会中接受药检最多的选手。当全世界的游泳爱好者的注意力都被中国的潘展乐吸引，一些西方媒体却不仅不承认这非凡的成就，还选择打压。文章呼吁，巴黎奥运会应传承奥林匹克精神，而不应让排外的民族主义占据上风。

团结的奥林匹克精神感动世界。在羽毛球女单半决赛中，西班牙选手马林因伤退赛。在颁奖仪式上，马林半决赛的对手，中国羽毛球选手何冰娇在领奖台上举起了一枚小小的西班牙队徽章，成为本届奥运赛场上最温暖的风景。

西班牙媒体《加利西亚之声》（La Voz de Galicia）说，美好的举动引起了观众的共鸣，也立即受到了体育界人士的称赞，因为这种友谊的姿态展现了奥林匹克的价值观。其中，国际奥委会运动员委员会委员、西班牙著名篮球运动员保罗·加索尔称这一致敬是“美丽的友谊姿态”；西班牙奥林匹克委员会、西班牙文体部、欧洲羽毛球联合会等都在社交媒体发文，感谢何冰娇，并盛赞她的行为是对体育精神和奥林匹克精神的最佳诠释。

在巴黎奥运会体操女子平衡木决赛中，中国选手周雅琴获得银牌。颁奖典礼上，19岁的周雅琴瞄到身边两位意大利选手都在咬奖牌，于是有样学样地把银牌塞到自己嘴里。这一可爱表情在海外火出了圈，许多人为她手绘漫画。海外网友说，周雅琴的反应仿佛“无价之宝”。

美国著名体育媒体“看台报告”（Bleacher Report）说，奥运会观众爱上了中国体操运动员在领奖台上轻咬奖牌的美好瞬间。这里不仅有令人难以置信的表现、世界纪录的产生，还有很多这样让人心情愉悦的瞬间。每4年一次，来自世界各地的运动员和不同的文化在此相遇交融，这是奥林匹克送给世界的珍贵礼物。

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