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希腊首都附近发生山火已致8人受伤

2024年08月12日08:49 | 来源：新华网
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　　新华社雅典8月11日电（记者陈刚）受干燥、高温、强风等天气的共同影响，希腊首都雅典附近11日下午发生山火并快速蔓延，到傍晚时雅典市区已被山火产生的烟雾笼罩。据初步统计，这场山火已造成8人受伤。

　　希腊消防部门说，当地时间11日15时左右，距雅典市区东北方向35公里的瓦尔纳瓦斯地区发生火灾。由于强风干燥天气，火势快速向马拉松湖方向蔓延。消防部门已派出110辆消防车、29架飞机和大约400名消防员参与灭火。由于当地强风风向不定，给灭火工作造成很大困难，火势尚未得到控制。

　　由于山火肆虐，希腊当局11日晚间下令疏散马拉松赛事发源地马拉松镇。希腊气候危机和民防部说，在疏散该地区另外6个定居点后，马拉松镇居民被要求迁往邻近的新马克里安置点。

　　据希腊卫生部官员提供的信息，已有8人被转送至医院治疗，主要出现呼吸问题。

　　希腊气象专家说，由于火灾发生地区风力达到8级，烟雾已蔓延到距离起火点约100公里的地方。

　　据统计，希腊今年入夏以来全境发生的山火已超过2000起。希腊政府说，由于持续的高温干燥天气，该国面临20年来最严重的山火威胁。因山火造成严重影响，希腊最大岛屿克里特岛多个市镇已宣布自8月7日到9月9日进入紧急状态。希腊气候危机和民防部在10日和11日连续发出警告称全国多个地区面临最高等级的火灾风险。据希腊消防部门11日说，在过去24小时内，希腊全境共发生40起山火。

(责编：王禹蘅、张悦)

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