新华社开罗8月11日电（记者张猛）喀土穆消息：苏丹政府11日说，苏丹与美国在沙特阿拉伯港口城市吉达就苏丹冲突双方8月14日起在瑞士举行停火对话的磋商无果而终。

由苏丹矿业部长阿布·纳穆率领的代表团9日前往吉达与美国代表团进行磋商。阿布·纳穆11日返回苏丹东部城市苏丹港并在社交媒体发文说，磋商已经结束，在由苏丹政府代表团还是苏丹武装部队代表团参加瑞士停火对话的问题上，苏美双方未能达成协议。

阿布·纳穆说，多种原因导致此次磋商无果而终，苏丹领导层会在评估后就上述问题作出最终决定。

据媒体报道，以美国苏丹问题特使汤姆·佩里洛为首的美国代表团在磋商中提议，应由苏丹武装部队派遣一名高级军官率团参加瑞士停火对话，而苏丹政府坚持派遣政府代表团而非武装部队代表团。

7月23日，美国邀请苏丹冲突双方8月14日起在瑞士举行停火对话，并称对话将由美国和沙特共同主持，非洲联盟、埃及、阿拉伯联合酋长国和联合国为观察员。7月30日，苏丹外交部发表声明说，苏丹政府呼吁与美国政府举行会晤，以便为瑞士停火对话做好准备。

2023年4月15日，苏丹武装部队与苏丹快速支援部队在首都喀土穆爆发武装冲突，战火随后蔓延至其他地区。持续冲突已造成苏丹约1.88万人丧生，超过1017万人流离失所。在沙特等国斡旋下，冲突双方去年5月起在吉达举行谈判并多次达成短暂停火协议，但都未能有效落实执行。去年12月，沙特等调解方宣布，无限期暂停双方在吉达进行的谈判。

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