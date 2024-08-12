新华社北京8月11日电 题：美国对华加征关税何其不得人心

新华社记者许苏培

美国贸易代表办公室近日推迟原定于8月1日生效的对华新加征关税措施，表示将继续审阅公众意见。从数百家公司、行业协会等已提交的1000多份意见来看，反对对华新加征关税的人占大多数，他们列举的理由包括扰乱全球贸易秩序、提高成本并损害企业和消费者利益、无法寻求替代产品、减少就业、削弱企业竞争优势、损害公共卫生、影响航运业等。由此可见，美国对华加征关税之举何其不得人心。

今年5月，美国宣布维持特朗普政府时期对华征收的301关税，并对中国锂电池、光伏电池、电动汽车、关键矿产、半导体等产品大幅提高关税。美国上届政府启动对华301调查并对华加征关税，已被世贸组织裁定违反世贸规则。此次再次挥舞关税大棒，谋求单边利益，扰乱国际贸易秩序，无异于错上加错，因此招致反对声一片。国际货币基金组织（IMF）警告说，美国政府对华大幅加征关税可能危及全球贸易和经济增长。IMF第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，美对华贸易设限加剧经济碎片化趋势，“使经济一体化带来的益处明显逆转”。美国国内不少专家和行业人士认为，美国滥用贸易保护主义措施，损害的是自身利益和竞争力。

美国对华乱舞关税大棒，给两国企业和美国消费者带来额外经济负担。据穆迪公司此前推算，美国消费者承担了对华加征关税92%的成本，每个美国家庭每年增加开支1300美元。胜利焊接合金公司的布赖恩·斯蒂尔在意见书中警告说，“增加关税对美国经济，尤其是美国消费者的净效应绝对是负面的”，当前饱受高物价困扰的美国消费者将因此进一步尝到通胀之苦。美中贸易全国委员会会长克雷格·艾伦认为，维持之前的关税以及征收额外关税，最终会增加美国企业在国内外的竞争难度，削减美国就业岗位，并在通胀时期增加美国制造商和消费者的负担。

这些公众意见有理有据，字里行间透露出对加税政策的不满。有小企业主说得非常直白，自家企业生产所需电机设备“除了中国，在美国或其他地方根本买不到”。迪恩科技公司的克雷格·迪恩说，从中国进口物美价廉的二极管根本不涉及所谓的“技术转让、知识产权和创新相关的行为、政策和做法”，对二极管这种最基本半导体器件进一步加征关税会导致美国相关企业生产成本显著提高，以至于很难与外国制造商竞争。事实上，此前的关税措施已经让这家雇用100多名员工的美国公司业务流失到其他国家。据美国税务基金会统计，对华加征关税不但不能解决美国工人就业问题，反而导致美国因此流失14.2万个工作岗位。

单边诉诸高关税对于保护美国企业竞争力也只会适得其反。美国麦楷亚洲会计师事务所联合创始人德鲁·伯恩斯坦在美国《福布斯》杂志网站撰文指出，美国曾在过去数十年中利用关税来支撑其不再拥有比较优势、但具有政治敏感性的一些行业，但如今这些行业都已失去往日活力，“关税若成为经济格局中永久僵硬的一部分，它们最终会加速一个国家的衰败”。

透过这些意见书，从生产、消费再到就业，对华加征关税对美国公众的影响显而易见。众声反对的根本原因在于，对华加征关税违背了美国经济发展的真实需求，忽略了真正的社情民意。美国政府应听一听来自业界的真实声音，停止滥用单边贸易措施，立即取消对华加征关税，尽快回到以规则为基础的多边贸易体制中来。对华加征关税，损人害己，得到的是骂名，失去的是人心和竞争力。

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