新华社北京8月11日电 巴西救援人员10日报告，9日圣保罗州维涅杜市坠机事故中的62名遇难者遗骸已全部找到，正开展身份辨认。失事客机的“黑匣子”已送检，事故原因正在调查中。

据路透社报道，遇难者包括34名男性和28名女性，大部分遇难者遗骸已交给警方法医部门作身份鉴定。

这是8月9日在巴西圣保罗州维涅杜市坠机现场附近拍摄的警车与消防车。新华社/巴西通讯社

当地消防部门发言人迈孔·克里斯托说，有关部门正利用遇难者座位号、身体特征、随身携带物品等信息辨认身份。圣保罗州官员说，遇难者家属正协助警方识别遇难者身份。目前，客机驾驶员和副驾驶员身份已确认。

失事飞机所属的沃帕斯航空公司10日确认机上人数为62人。此前因有一名乘客未列入名单，该公司曾报告机上人数为61人。

这架ATR72-500型涡轮螺旋桨客机9日从巴西南部巴拉那州卡斯卡韦尔市飞往圣保罗州瓜鲁柳斯国际机场，下午在距圣保罗市约80公里的维涅杜市坠毁。失事客机损毁了地面上一栋住宅，但未造成地面人员伤亡。

8月9日，一辆救护车在巴西圣保罗州维涅杜市坠机现场附近行驶。新华社/巴西通讯社

据巴西空军部门报告，直到9日13时20分，该航班仍显示状态正常。此后客机未再回应塔台的呼叫，也没有宣布紧急情况或报告遭遇恶劣天气。

巴西梅特苏尔气象公司9日说，坠机事故发生前后，圣保罗州出现严重结冰天气。当地媒体援引专家的话报道，结冰或是坠机的潜在原因。

不过沃帕斯航空公司运营主管马塞洛·莫拉说，当时的天气条件在飞机运行可接受范围内。巴西空军航空事故调查和预防中心调查部门负责人卡洛斯·恩里克·巴尔迪说，涉事飞机在多个国家获得适飞认证，可在严重结冰条件下飞行，现在确认坠机原因为时尚早。

8月9日，警察在巴西圣保罗州维涅杜市坠机现场附近警戒。新华社发（拉赫尔·帕特拉索摄）

巴西航空专家利托·索萨认为，依据事发时画面，“可以看到飞机失去了支撑，没有水平速度。在旋转状态下，（机组人员）无法重新控制飞机。”

巴西空军10日说，失事客机的两个“黑匣子”已被送往首都巴西利亚一家分析实验室，调查结果预计将在30天内公布。

失事客机制造商、法国与意大利合资企业ATR飞机制造公司在一份声明中说，有关专家正“全力支持”事故调查。

航空安全网数据显示，自上世纪90年代以来，涉及ATR-72各种型号的坠机事故已造成至少470人遇难。据美联社报道，去年1月15日，尼泊尔雪人航空公司一架ATR-72型客机因驾驶员操作失误在尼中部博克拉地区坠毁，机上72人遇难。（李彦南）

(责编：王禹蘅、张悦)