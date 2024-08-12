新华社海牙8月11日电 通讯｜在“荷兰威尼斯”小村感受中荷交流

新华社记者康逸 王湘江

一座座木桥将整个村庄连在一起，餐厅、酒店、露营地星罗棋布，交通主要靠电动静音船，最吵闹的声音可能来自周围嬉戏的鸭子……在有着“荷兰威尼斯”之称的羊角村，人们常常会发出“住在羊角村，人在画中游”的赞叹。

羊角村位于荷兰西北部的自然保护区内，其最大的建筑特色是茅草屋的芦苇屋顶。这种材料不仅符合人们对于环保的要求，还能让房子保持冬暖夏凉，是很好的建筑材料之一，当地政府鼓励居民保持特色风貌。

几年前，到羊角村的主要还是欧洲游客，如今羊角村每年的中国游客正越来越多。作为将荷兰羊角村带入中国人视野的人，荷兰旅游局形象大使盖比日前在接受新华社记者采访时说，与疫情前相比，来羊角村的中国游客呈现出更多新变化和新趋势。与之前3、4个小时的打卡游览不同，更多年轻人愿意在这里逗留更长时间，深入了解当地的生活方式，享受当地田园风光和慢生活。

为满足游客需求，羊角村专门开设了小课堂，介绍当地传统农业以及荷兰未来农业发展等情况。“我们还会介绍荷兰人擅长的水资源管理。”盖比告诉记者。

盖比说，很多游客认为，在羊角村有不少东西值得学习，比如传统耕作方式、美食烹饪，甚至在建筑灵感等方面也有不少启发。

由于这些年频繁前往中国，盖比也对中国在环境保护、可持续发展方面做出的努力印象深刻。盖比说，除了大城市，她还去过中国的许多乡村，了解中国的发展理念和未来规划。“我发现大家有很多相似之处，可以互相借鉴。”

盖比说，在这个有很多桥梁的荷兰小村庄，桥将各个茅草屋与主干道连接起来，也将人们聚集在一起。“通过这些桥，我们走向外面的世界学习，外界也由此了解了我们。这给了我很多启发：桥梁正是我们彼此都需要的。”

盖比的父亲威廉至今还没去过中国。他说，因为女儿工作的原因，他们一家人都很热爱中国，自己也读了不少中国历史著作，被中国璀璨的历史和文明所深深吸引。现在中国对荷兰实行免签政策，他们全家打算今年12月一起到中国去，亲身感受中国的魅力。

今年是意大利著名商人和旅行家马可·波罗逝世700周年，《马可·波罗游记》成为很多欧洲人了解中国的桥梁和窗口。“不了解中国的人对这个国家存在许多偏见、误解和嫉妒，我们需要更多当代的马可·波罗，把眼下最真实的中国介绍给世界。”威廉说。

目前在荷兰工作的中国农业学者朱希对记者表示，她多年前在荷兰留学时，第一次来到羊角村游玩，便被这里悠闲自在的荷兰乡村风光深深吸引。她笑言，如今她已经记不清究竟来过羊角村多少次了。

近年来，中国游客以其庞大的数量和强劲的消费能力，成为荷兰的主要客源市场之一。荷兰旅游局指出，在所有到访荷兰的外国游客中，中国游客的消费水平名列前茅。中国游客不仅喜爱旅游和购物，还越来越重视当地这种可持续发展的旅游方式，通过节约能源、减少废弃物和使用清洁能源等方式践行绿色出行。

2023年，中国成为荷兰增长最快的客源市场之一。荷兰旅游局相关报告显示，2023年，荷兰酒店共接待了17.7万名来自中国的游客，较2022年增长一倍多。该机构预测，随着荷中之间增开航班，预计2024年到访荷兰的中国游客数量将继续增加。

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