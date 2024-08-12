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大地震预警惹担忧 日本住宿业遭大量退订

2024年08月12日08:41 | 来源：新华网
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新华社北京8月11日电 由于近期发生大地震可能性增高的警告引发民众担忧，日本一些地区住宿业出现大量退订现象。

据共同社10日报道，酒店和日式旅馆“退订潮”集中在可能遭大地震袭击的中部和西部沿海地区。高知县一家日式旅馆说，在日本相关部门发布警告后，大约450名客人在9日取消了预订。旅馆经营者表示，虽然旅客心情可以理解，但突然出现的大量退订让旅馆方面猝不及防，对经营造成影响。

这是2022年6月12日在日本静冈县下田市下田公园拍摄的下田市风光。新华社记者张笑宇摄

这是2022年6月12日在日本静冈县下田市下田公园拍摄的下田市风光。新华社记者张笑宇摄

地震警报所覆盖区域的不少旅游胜地受到“退订潮”影响。在静冈县伊豆半岛，超过550名游客取消了在下田市的住宿预订。爱媛县松山市著名的道后温泉旅游区旅馆业协会一名主管人员预计，到15日至少会有1000名游客取消在当地的住宿预订。和歌山县白滨町著名的白色沙滩关闭，放烟花活动也已取消；该县一家酒店接到大量顾客致电询问是否安全，已有350笔订单被取消。

日本宫崎县近海8日发生7.1级地震后，日本气象厅发布提示信息，警告日本东部太平洋南海海槽发生大地震的可能性增高，呼吁民众未来一周左右提高警惕、做好防备。日本首相岸田文雄9日宣布紧急取消出国访问计划。

根据日本媒体的说法，一旦南海海槽发生大地震，日本太平洋沿岸包括首都东京在内的关东地区至九州、冲绳将遭遇强震和海啸。最严重情况下，大地震造成的死亡人数预计可能超过32万，损毁房屋至少238万栋。（惠晓霜）

(责编：王禹蘅、张悦)

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