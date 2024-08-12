新华社纽约8月10日电（记者夏林）据美国当地媒体9日报道，由于物价高涨，许多消费者缩减娱乐开支，导致迪士尼乐园、六旗游乐园和环球影城等知名主题公园近期在美业绩走低。

拥有环球影城等资产的康卡斯特公司今年二季度相关业务营业收入较去年同期下降10.6%。同期，六旗游乐园的游客入园率下降2%。迪士尼乐园客流量虽然保持平稳，但在美国的运营收入下降6%。

纽约州立大学所属的法明代尔州立学院教授马丁·刘易森用“价签休克”来描述普通消费者游览美国主题乐园时的感受。在美国，“价签休克”一般形容消费者在看到超出预期的商品价签后，产生的震惊和消费犹豫等心理。

在经受新冠疫情冲击后，环球影城和迪士尼乐园的入园游客数量曾迎来反弹，但近期开始回落。康卡斯特公司总裁麦克·卡瓦纳认为，由于美国国内物价高企，不少消费者选择出国旅游，这也在一定程度上影响了美国主题公园的经营情况。

《华尔街日报》报道说，美国主题公园风光不再的同时，与普通消费者密切相关的其他行业，如餐饮、住宿等也相继显露需求疲软趋势，引发投资者高度关注。

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