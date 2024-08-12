新华社布宜诺斯艾利斯8月11日电 通讯｜阿根廷习武青年心向中国少林

新华社记者王钟毅

“为了筹措前往中国河南少林寺参赛的费用，我父亲甚至把他的车都卖了。”19岁的阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯日前在位于布宜诺斯艾利斯南郊的家中，向记者讲述着他与少林寺结缘的经历。

“我的家庭有习武传统，我的父亲和哥哥都是武术教练。我从4岁开始习武，到现在已经15年了。”拉米罗说，“去年10月，我在首届拉丁美洲少林考功大赛中取得佳绩，因此获得今年前往少林寺参加2024全球少林考功总决赛的资格。”

6月17日，阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯南郊的一处体育俱乐部教授青少年学员武术基本功。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

拉米罗的父亲达里奥对记者说：“当拉米罗收到邀请时，我们就下定决心，一定要送他去中国参赛。作为武术教练，我很清楚这种机会非常难得。车卖掉了以后还能再买，但这宝贵的学习机会可能一生只有一次，无论如何也要抓住这个机会。我们全家人都支持他。”

6月17日，阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯南郊的家中更衣。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

达里奥卖车的钱基本解决了拉米罗的机票费用，有几家本地媒体刊登了他的事迹，并为他筹得一些捐款。“我的家人和朋友做了一些食品在社区里售卖，帮我继续筹集旅费。我真的很感激他们。”

7月2日至26日，拉米罗前往少林寺参加2024全球少林考功总决赛，并在那里度过了一段难忘的训练时光。

6月17日，阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯南郊的家中向记者展示他所获得的奖牌。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

“作为一名武术运动员，能前往少林寺比赛和学习，再大的困难挑战都能克服，不是吗？在那里，我可以和来自全世界的武术运动员们切磋、向武林高手们请教。这种机会太难得了！”拉米罗说，“武术不单能强身健体，也能提升人的内在修养。我或许学到了一些功夫套路和招式，但还需领悟武术所蕴含的哲学和文化。这是我去中国、去少林寺最想学习的东西。”

6月17日，阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯南郊的家中整理武术用具。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

在少林寺比赛和学艺的日子里，拉米罗逐渐适应了高强度训练，与少林僧人们的交流则让他加深了对少林功夫内涵的理解。“除了武术之外，我对中国哲学和中医也很感兴趣。我最近刚开始读西班牙文版的《道德经》。”他说。

6月17日，阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯南郊的一处体育俱乐部训练。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

6月17日，阿根廷武术运动员拉米罗·费尔南德斯在位于阿根廷首都布宜诺斯艾利斯南郊的一处体育俱乐部训练。新华社发（马丁·萨巴拉摄）

傍晚时分，拉米罗穿上练功服，骑上自行车前往家附近的体育俱乐部。他在俱乐部担任武术教练，带领20多名青少年学员学习武术基本功。“去中国参赛的经历让我掌握了更多武术技巧和思想，我想把这些所得传授给学员们，为阿根廷培养出更多优秀的武术运动员。”

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