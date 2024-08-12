人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

谷歌开发出媲美人类的乒乓球机器人

2024年08月12日08:37 | 来源：新华网
小字号

新华社北京8月11日电（孔梓萱）谷歌旗下“深层思维”公司近日宣布，该公司研发团队开发出一款乒乓球机器人，可在比赛中达到人类业余乒乓球选手的水平。

研发团队在预印本网站arXiv上发文介绍，这是首个在乒乓球比赛中达到人类业余选手水平的学习型机器人智能体，其主体为一个六轴机械臂，可通过底部滑轨前后左右移动。在与人类进行的29场比赛中，机器人赢得13场，胜率为45%。对战者皆是机器人未见过的人类选手，技能水平从初级选手到高级选手不等。

研究人员说，机器人输掉了所有与高级选手的比赛，但赢得了所有与初级选手的比赛以及55%与中级选手的比赛。

8月9日，瑞典队选手克里斯蒂安·卡尔松在巴黎奥运会乒乓球比赛中。新华社记者郭昱摄

8月9日，瑞典队选手克里斯蒂安·卡尔松在巴黎奥运会乒乓球比赛中。新华社记者郭昱摄

为实现人类水平的速度和表现，研发团队采用了分层和模块化的策略架构，使机器人不仅能掌握正手上旋球、反手推挡等“低级技能”，还可通过相当于大脑的“高级控制器”来制定策略。比赛时，“高级控制器”可根据比赛实况、机器人自身能力以及对手能力制定最佳技能方案。赛后，机器人还能分析对战数据，并不断提高技能。

研究人员表示，这款机器人仍有诸多不足之处，如反手打法较弱，不擅长应对快球、过高过低或强烈旋转的球等。他们将尝试通过改进控制算法、优化硬件等方式进一步提升机器人的性能。

(责编：王禹蘅、张悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部