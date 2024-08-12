新华社北京8月11日电（孔梓萱）谷歌旗下“深层思维”公司近日宣布，该公司研发团队开发出一款乒乓球机器人，可在比赛中达到人类业余乒乓球选手的水平。

研发团队在预印本网站arXiv上发文介绍，这是首个在乒乓球比赛中达到人类业余选手水平的学习型机器人智能体，其主体为一个六轴机械臂，可通过底部滑轨前后左右移动。在与人类进行的29场比赛中，机器人赢得13场，胜率为45%。对战者皆是机器人未见过的人类选手，技能水平从初级选手到高级选手不等。

研究人员说，机器人输掉了所有与高级选手的比赛，但赢得了所有与初级选手的比赛以及55%与中级选手的比赛。

8月9日，瑞典队选手克里斯蒂安·卡尔松在巴黎奥运会乒乓球比赛中。新华社记者郭昱摄

为实现人类水平的速度和表现，研发团队采用了分层和模块化的策略架构，使机器人不仅能掌握正手上旋球、反手推挡等“低级技能”，还可通过相当于大脑的“高级控制器”来制定策略。比赛时，“高级控制器”可根据比赛实况、机器人自身能力以及对手能力制定最佳技能方案。赛后，机器人还能分析对战数据，并不断提高技能。

研究人员表示，这款机器人仍有诸多不足之处，如反手打法较弱，不擅长应对快球、过高过低或强烈旋转的球等。他们将尝试通过改进控制算法、优化硬件等方式进一步提升机器人的性能。

(责编：王禹蘅、张悦)