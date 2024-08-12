人民网巴黎8月11日电（记者尚凯元）巴黎奥运会期间，中国竞技龙舟作为展示表演项目惊艳亮相，向各国观众呈现了这一中国传统运动的魅力。

8月10日，中国竞技龙舟在马恩河畔韦尔航海体育场进行展示表演。人民网记者 尚凯元摄

8日到10日，在举行皮划艇赛事的马恩河畔韦尔航海体育场，龙舟表演赛在正式比赛间歇登场。参与的桨手来自不同国家和不同行业，除了世界知名运动员外，还有法国残奥会代表、知名媒体人及企业家等。这场由比亚迪、国际皮划艇联合会、中国皮划艇协会共同推动的龙舟表演赛，是“龙舟入奥”进程的又一次重要进展。

龙舟表演赛结束后，比亚迪将参与表演赛和展示的3艘龙舟赠予国际皮划艇联合会、欧洲皮划艇协会和法国皮划艇协会。这3艘龙舟将留在巴黎，用于皮划艇协会训练及国际文化交流体验。

赛后举行的龙舟赠与仪式。人民网记者 尚凯元摄

龙舟起源于中国的端午节，已经有上千年的悠久历史。本世纪以来，龙舟比赛先后被纳入东亚运动会和亚运会的正式比赛项目，龙舟运动的国际地位和影响力进一步提升。2021年，龙舟赛作为展示项目亮相东京奥运会，标志着“龙舟入奥”的关键一步。据了解，国际皮划艇联合会计划从明年起将龙舟项目纳入皮划艇静水世界杯和2025年成都世界运动会的正式比赛项目，龙舟运动有望得到进一步推广。

国际皮划艇联合会工作人员和奥运皮划艇赛事裁判在龙舟前合影。人民网记者 尚凯元摄

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