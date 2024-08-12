浙江绍兴
浙江绍兴避塘。
浙江绍兴文理学院俄罗斯籍教师 安东·洛吉诺夫摄
“绍兴丰富的文化底蕴在现代化进程中保留并传承至今。日前，我参观了浙东运河博物馆，通过文物、沙盘、展板及视频资料等载体，深入了解了绍兴城市发展与浙东运河的历史渊源，近距离感受这里守护的历史文化记忆。参观后，我第一时间把所闻所感分享给学生们，希望未来能向更多国家的朋友介绍中国城市的魅力。”
江西景德镇
江西景德镇陶阳里历史文化街区御窑博物馆。
加拿大籍画家 雷菲力摄
“30多年前，我随旅行团第一次来到景德镇，见到了‘千年瓷都’并被其深深吸引，之后迁居于此。开放与包容是历史赋予景德镇的城市特性，这座历史文化名城巧妙地在发展与保护中找到平衡、将艺术与生活拉近，让陶瓷生命迸发新色彩。有感于此，我尝试着把西方水彩画、中国水墨画与青花瓷板画相融合，对绘画艺术有了更深层次的感悟。”
天津
天津意大利风情街梁启超纪念馆。
日本籍文化遗产保护专家 青木信夫摄
“天津是一座具有独特韵味的城市，既有丰富的历史文化遗产，又有现代的城市气息。2006年起，我在天津大学建筑学院工作，参与组建天津大学中国文化遗产保护国际研究中心。天津让我感受到中国在城市历史文化遗产保护管理等方面的积极探索实践，以及推动与国际组织和其他国家相关合作的努力。未来我将继续为中国文化遗产保护贡献力量。”
江苏苏州
江苏苏州平江历史文化街区。
西交利物浦大学冰岛籍留学生 艾丽斯·斯特凡斯多蒂尔摄
“平江历史文化街区是江苏苏州古城保护的示范工程，先后实施了街道风貌保护与环境整治、古建老宅保护利用工程等，将城市的历史文脉很好地保留下来。穿行在老街小巷中，每走一步都能感受到历史。在这里，城市肌理记录岁月悠长，传统与现代相互融合。”
新疆吐鲁番
新疆吐鲁番交河故城遗址。
法旅集团董事长 纪尧姆·于贝尔·德·弗雷斯摄
“作为古丝绸之路上的交通枢纽，吐鲁番见证了东西方文化的交流荟萃，拥有独特的自然景观和丰富多彩的历史文化遗产。交河故城完整保留中国古代城市风貌，吐鲁番葡萄沟风景令人陶醉，坎儿井体现着中国劳动人民的智慧……当地政府将传统历史与现代技术相结合，大力发展旅游业，彰显了吐鲁番独具特色的文化魅力。在这里，各民族人民都非常热情，各式美食更令人难忘！”
河南开封
河南开封鼓楼夜市。
河南大学卢旺达籍留学生 福 来摄
“河南开封夜市文化闻名于世，令我印象最深的就是鼓楼夜市。每当夜幕降临、华灯初上，繁华景象让人梦回千年、流连忘返。在这里，我通过美景美食感知文化韵味，感受中国历史文化名城的魅力。”
以历史为根，以文化为魂，以城市为载体，历史文化名城是我国历史文化遗产的重要组成部分。目前，全国共有142座国家历史文化名城。这些城市样本，向世界展示了中国城市的文脉延续与发展变化，正吸引着越来越多的外国友人走入其中，用镜头记录下经济与人文交相辉映、传统与现代相得益彰的诗意景象。
（本报记者刘军国、朱磊、武少民、王伟健、李亚楠、方敏采访整理）
《 人民日报 》（ 2024年08月12日 17 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)
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