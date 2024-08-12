江西景德镇

江西景德镇陶阳里历史文化街区御窑博物馆。

加拿大籍画家 雷菲力摄

“30多年前，我随旅行团第一次来到景德镇，见到了‘千年瓷都’并被其深深吸引，之后迁居于此。开放与包容是历史赋予景德镇的城市特性，这座历史文化名城巧妙地在发展与保护中找到平衡、将艺术与生活拉近，让陶瓷生命迸发新色彩。有感于此，我尝试着把西方水彩画、中国水墨画与青花瓷板画相融合，对绘画艺术有了更深层次的感悟。”