本报记者 刘 慧

根据柬埔寨环境部公布的最新数据，今年第一季度，柬埔寨塑料袋、塑料制品的进口量同比下降近75%。柬埔寨环境部大臣殷索莱认为，柬埔寨的减塑行动初见成效，这主要归功于环保教育活动的持续推行，民众的环保意识和参与度不断提高。

相关数据显示，柬埔寨平均每人每天使用接近4个塑料袋，全国每天使用的塑料袋总量逾5500万个。首都金边每天产生约3500吨垃圾，其中20%是塑料垃圾。近年来，柬埔寨政府持续推动与私营部门和非政府组织的合作，努力应对塑料垃圾问题。2023年11月，柬埔寨政府推出《环境循环战略（2023—2028）》，强调通过加强政策实施、建立数字化管理及扩大合作范围等更好实现环境清洁、绿色保护和可持续发展，该战略也成为柬埔寨保护环境、应对气候变化的路线图。

柬埔寨政府推行拒绝使用、减少使用、再利用和回收塑料制品的原则，在全国范围内举办了一系列减塑活动。2023年9月，柬埔寨发起以“今天我不使用塑料袋”为主题的减塑活动，呼吁民众每周至少有1天不使用塑料袋，并在全国大部分学校引入垃圾分类箱，鼓励学生回收塑料垃圾。截至2024年5月，已有800多万人参加了减塑活动，其中包括约350万名学生。目前，很多学校开始在校内禁止使用塑料制品。

今年3月，柬埔寨启动“河流清理任务”计划。该计划为期5年，由柬埔寨环境部和企业、非营利组织共同发起，三方将合作清理湄公河、洞里萨湖、巴萨河的塑料垃圾等。近日，作为该计划的一部分，柬埔寨环境部联合教育、青年和体育部等部门在柬埔寨干拉省的一所中学举办了一场环境教育宣讲活动，学校师生还与当地居民前往河边清理塑料垃圾，以实际行动保护环境。

不久前，柬埔寨环境部发起“清洁柬埔寨”活动，鼓励民众每周六至少花费15分钟时间清理周围环境的垃圾，提高人们对环境保护、废物管理的认识。柬埔寨环境部还和劳工与职业培训部共同在私营企业开展减塑宣传活动。据统计，目前已有约60万名工人和500多家工厂承诺减少塑料使用。柬埔寨政府还将塑料制品和材料的特别关税从7%提高到10%，超市和购物中心的每个塑料袋不再免费提供，而是收费400柬埔寨瑞尔（1美元约合4097柬埔寨瑞尔）。殷索莱表示：“减塑措施的持续实施，将助力柬埔寨创造更加清洁健康的生活环境。”

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)