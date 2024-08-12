据新华社悉尼电 （记者齐紫剑、梁有昶）澳大利亚研究人员在新一期英国《自然》杂志上发表论文说，澳大利亚著名的大堡礁海域表面温度已达400年来最高纪录，这种与气候变化相关的高温对大堡礁生态系统构成“生存威胁”。

澳大利亚伍伦贡大学等机构研究人员通过分析大堡礁海域的珊瑚骨骼样本等，推算了可追溯至1618年的海表温度数据。结果显示，在1900年前，海表温度相对稳定；但从1900年到2024年，1月至3月的海表温度每10年升高0.09摄氏度；且这个升温趋势越往后越快，如果只看1960年至2024年，1月至3月的海表温度每10年升高0.12摄氏度。在2024年，1月至3月的海表温度已比1900年前的参考值高出1.73摄氏度，创下新的纪录。

观测显示，仅在过去9年间，海水高温已在大堡礁造成5次大规模珊瑚白化。伍伦贡大学教授海伦·麦格雷戈说：“科学告诉我们大堡礁处于危险中。”麦格雷戈表示，如果人类活动导致的气候变化不能得到及时应对，大堡礁可能会面临灾难性后果。

大堡礁是澳大利亚东北海岸外一系列珊瑚岛礁的总称。它全长2000多公里，是世界上最大的珊瑚礁群，也是地球上最复杂的自然生态系统之一。大堡礁海洋公园管理局数据显示，大堡礁生态系统内生活着种类繁多的生物，包括约600种珊瑚、100多种水母、约3000种软体动物、约500种蠕虫、1600多种鱼类、30多种鲸鱼和海豚。

研究人员认为，这个著名生态系统会因升温趋势而面临“生存威胁”。论文第一作者本杰明·亨利表示：“我认为在20年至30年后，大堡礁很可能会变成一个完全不同的地方。”

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 16 版）

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