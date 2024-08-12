据新华社圣保罗电 （记者周永穗）巴西国家太空研究院日前发布的卫星数据显示：2023年8月至2024年7月，巴西亚马孙地区森林砍伐面积同比下降了45.7%，是有记录以来年度最大降幅。

该研究院森林砍伐实时监测系统数据显示，2023年8月至2024年7月，亚马孙地区森林砍伐面积为4314.76平方公里，是2016年有记录以来的同期最低值，同比降幅达45.7%。数据还显示，这一年间亚马孙地区9个州中的5个州森林砍伐面积均有所减少。

不过，在仅次于亚马孙雨林的巴西第二大生态区、以稀树草原闻名的塞拉多，破坏面积同比增长了9%，达到7015平方公里。

巴西环境和气候变化部长玛丽娜·席尔瓦在当天的新闻发布会上强调，巴西政府将亚马孙地区的零森林砍伐议程列为优先事项，相关目标也适用于其他生态区。“无论是保护区、土著居民土地，还是其他尚未指定的区域甚至私人区域，我们的目标是实现零森林砍伐，这是核心目标。”

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 16 版）

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