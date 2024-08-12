人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

巴西亚马孙森林砍伐面积创年度最大降幅

2024年08月12日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　据新华社圣保罗电  （记者周永穗）巴西国家太空研究院日前发布的卫星数据显示：2023年8月至2024年7月，巴西亚马孙地区森林砍伐面积同比下降了45.7%，是有记录以来年度最大降幅。

　　该研究院森林砍伐实时监测系统数据显示，2023年8月至2024年7月，亚马孙地区森林砍伐面积为4314.76平方公里，是2016年有记录以来的同期最低值，同比降幅达45.7%。数据还显示，这一年间亚马孙地区9个州中的5个州森林砍伐面积均有所减少。

　　不过，在仅次于亚马孙雨林的巴西第二大生态区、以稀树草原闻名的塞拉多，破坏面积同比增长了9%，达到7015平方公里。

　　巴西环境和气候变化部长玛丽娜·席尔瓦在当天的新闻发布会上强调，巴西政府将亚马孙地区的零森林砍伐议程列为优先事项，相关目标也适用于其他生态区。“无论是保护区、土著居民土地，还是其他尚未指定的区域甚至私人区域，我们的目标是实现零森林砍伐，这是核心目标。”

　　《 人民日报 》（ 2024年08月12日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部