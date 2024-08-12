8月8日，到圣迭戈动物园看大熊猫的当地孩子。

圣迭戈动物园的商店里摆满了各类熊猫主题商品。

在圣迭戈动物园“熊猫岭”，大熊猫在吃竹子。

以上图片均为本报记者李志伟摄

本报美国圣迭戈电 （记者李志伟）美国加利福尼亚州圣迭戈动物园8月8日为旅美大熊猫“云川”和“鑫宝”在新家“熊猫岭”的首秀举行开馆典礼。数以千计的美国民众前来一睹两只憨态可掬的大熊猫，共庆加州南部名城圣迭戈与大熊猫再续情缘。

加州州长纽森此前宣布将8日定为“加州熊猫日”，以欢迎“友好使者”大熊猫重返加州。“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。这两只大熊猫搭乘包机于6月27日抵达洛杉矶国际机场，随后被转运至圣迭戈动物园进入隔离检疫期。

中国驻美国大使谢锋8日在大熊猫新馆开馆仪式现场致辞表示：“去年11月，习近平主席在旧金山宣布，中方愿继续同美国开展大熊猫保护合作，努力满足加州人民的愿望，增进两国人民友好感情。此后，许多美国朋友不断问我大熊猫何时才能重返美国。”

谢锋指出，今年恰逢中美建交45周年，“云川”和“鑫宝”的到来传递了明确、重要信号——中美大熊猫保护合作不会断档，两国人文交流和地方合作不会止步，中美人民友好的大门一经开启就不会关闭。

纽森在现场致辞中说，圣迭戈的熊猫情缘，体现了美中双方友好合作的深层意义。

圣迭戈动物园是美国首家与中国开展大熊猫合作研究的机构。为迎接这两只大熊猫的到来，圣迭戈动物园将原先的熊猫馆面积扩大了4倍，并仿照中国地质构造，在园中建造了与大熊猫栖息地相近的“山脉、峡谷和悬崖”。

《 人民日报 》（ 2024年08月12日 16 版）

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