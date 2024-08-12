人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

旅美大熊猫“云川”和“鑫宝”首次公开亮相

2024年08月12日06:12 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　8月8日，到圣迭戈动物园看大熊猫的当地孩子。

　　圣迭戈动物园的商店里摆满了各类熊猫主题商品。

　　在圣迭戈动物园“熊猫岭”，大熊猫在吃竹子。
　　以上图片均为本报记者李志伟摄

　　本报美国圣迭戈电  （记者李志伟）美国加利福尼亚州圣迭戈动物园8月8日为旅美大熊猫“云川”和“鑫宝”在新家“熊猫岭”的首秀举行开馆典礼。数以千计的美国民众前来一睹两只憨态可掬的大熊猫，共庆加州南部名城圣迭戈与大熊猫再续情缘。

　　加州州长纽森此前宣布将8日定为“加州熊猫日”，以欢迎“友好使者”大熊猫重返加州。“云川”和“鑫宝”落户圣迭戈动物园，开启了新一轮中美大熊猫保护合作。这两只大熊猫搭乘包机于6月27日抵达洛杉矶国际机场，随后被转运至圣迭戈动物园进入隔离检疫期。

　　中国驻美国大使谢锋8日在大熊猫新馆开馆仪式现场致辞表示：“去年11月，习近平主席在旧金山宣布，中方愿继续同美国开展大熊猫保护合作，努力满足加州人民的愿望，增进两国人民友好感情。此后，许多美国朋友不断问我大熊猫何时才能重返美国。”

　　谢锋指出，今年恰逢中美建交45周年，“云川”和“鑫宝”的到来传递了明确、重要信号——中美大熊猫保护合作不会断档，两国人文交流和地方合作不会止步，中美人民友好的大门一经开启就不会关闭。

　　纽森在现场致辞中说，圣迭戈的熊猫情缘，体现了美中双方友好合作的深层意义。

　　圣迭戈动物园是美国首家与中国开展大熊猫合作研究的机构。为迎接这两只大熊猫的到来，圣迭戈动物园将原先的熊猫馆面积扩大了4倍，并仿照中国地质构造，在园中建造了与大熊猫栖息地相近的“山脉、峡谷和悬崖”。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月12日 16 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部