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“与中国深化林业合作潜力巨大”

——访加蓬水和森林部秘书长妮亚玛

本报记者 李 琰
2024年08月12日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　“近20年来，全球新增绿化面积的1/4都是由中国贡献的。中国已成为全球森林资源增长最快最多的国家。”加蓬水和森林部秘书长巴拉米辛加塔迪·妮亚玛近日在接受本报记者专访时表示，中国取得这些了不起的成就，主要得益于坚持植树造林，扩大森林面积，提升森林质量，其决心和毅力令人钦佩。

　　不久前，妮亚玛参加了由中国商务部主办、国家林草局管理干部学院承办的加蓬林业资源可持续发展研修班。本次研修班采取现场教学和课堂讲解相结合的方式，学员们赴河南省，围绕森林可持续经营、家具制造、林产品绿色产业供应链示范基地建设等进行了现场考察。

　　这是妮亚玛第一次来华参观学习。“真是百闻不如一见。中国之行拓宽了我的视野。不仅有专业性交流学习，我还真切地感受到中国的历史文化传承与现代化发展。”作为本次研修班班长，妮亚玛表示很多学员也有相同感受。

　　在河南省濮阳市，研修班一行参加了第七届中国·清丰绿色家居博览会并参观了多家家具企业。“当地家具企业在设计、生产、物流、售后等各个环节都应用了数字化、信息化技术。这值得加蓬认真研究借鉴。”妮亚玛说，中国重视科技创新，在家具制造等传统行业也引进了智能生产设备，并在制造过程中运用了诸多新理念、新技术、新材料，实现产业可持续发展。

　　研修班还邀请了中国林业专家介绍林业资源管理、森林保护和木材加工等方面的技术和案例。在妮亚玛看来，这些课程安排具有很强的针对性，可以帮助学员充分了解中国林业经济发展以及生态环境保护现状，拓展大家对林下经济发展的认知。“中国在平衡经济发展和环境保护方面取得了显著成绩，积累了丰富的实践经验和先进技术。”妮亚玛表示，“我们感受到，与中国深化林业合作潜力巨大。”

　　加蓬拥有丰富的自然资源。木材行业是加蓬第三大出口行业。妮亚玛表示，对森林资源的合理开发和保护，是加蓬发展经济的重要课题之一，在这方面两国拥有广阔合作空间。“加蓬希望与中国加强交流合作，借鉴中国经验，实现经济社会发展和生态环境保护的协调统一。”妮亚玛说。

　　今年是中国和加蓬建交50周年。妮亚玛表示，半个世纪以来，两国始终保持着深厚的友谊和紧密的合作。中国已连续多年成为加蓬第一大贸易伙伴，双方在基础设施、林业、渔业等领域合作成果丰硕。“欢迎更多中国企业来加蓬投资兴业，这将为加蓬加快工业化发展提供助力。”妮亚玛说，希望中国与加蓬分享更多发展经验，不断深化合作，实现互利共赢。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月12日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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