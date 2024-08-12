本报记者 高 乔

北京中轴线上的鼓楼。

宋家儒摄（人民视觉）

故宫角楼。

宋家儒摄（人民视觉）

近日，“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”申遗项目在联合国教科文组织第46届世界遗产大会上通过决议，列入《世界遗产名录》。“北京中轴线”纵贯北京老城南北，始建于13世纪，形成于16世纪，此后经不断演进发展，形成全长7.8公里、世界上最长的城市轴线。如今，古老的“北京中轴线”日益焕发新生机，外媒从中国对“北京中轴线”的保护过程，感受中国历史文化的独特魅力和中国对文化遗产保护的持久努力。

为世界城市规划史作出重要贡献

南起永定门，北至钟鼓楼，贯穿中国首都北京的城区中心，“北京中轴线”构建了北京城的空间规划之轴和文化之轴。中国著名建筑学家梁思成曾在《北京——都市计划中的无比杰作》一文中描述：“一根长约8公里，全世界最长，也最伟大的南北中轴线穿过了全城。北京独有的壮美秩序就由这条中轴的建立而产生。”

近日，“北京中轴线”进入《世界遗产名录》，引发外媒的广泛关注。法国国际广播电台网站称，“北京中轴线”是世界上现存最长、保存最完整的古代城市轴线，被誉为北京老城的“灵魂与脊梁”。

联合国教科文组织官方网站近日发布题为《展现中国首都理想秩序的建筑群》的文章，对“北京中轴线”进行了详细介绍。文章称，“北京中轴线”上的15个遗产构成要素共同见证了这座城市的发展，并展示了中国王朝制度变迁和城市规划传统的演变。

《世界旅游画报》刊文介绍，北京中轴线体现了文化遗产的“整合”特征，这在世界上是独一无二的。“早在中国先秦时期，《周礼·考工记》就描述过中国理想都城的规划范式。‘北京中轴线’是元、明、清和现代发展的结果，具有持久的生命力，反映了中华文明的文化传承”。

西班牙埃菲社报道，这条城市轴线的起源可以追溯至700多年前，如今依然是中国首都城市规划的重要组成部分。虽然这条中轴线上的多个景点已被列为世界遗产，但专家们强调，必须将“北京中轴线”视为一个完整的建筑群组，因为它反映了中国古代建筑和文化的哲学思想。

在联合国教科文组织第46届世界遗产大会上，联合国教科文组织世界遗产委员会认可“北京中轴线”的完整性、真实性和保护管理状况，及其作为文化和政治中心对中国社会发挥持续的作用，认为“北京中轴线”代表了世界城市历史中的一种特有类型，其所体现的中国传统都城规划理论和“中”“和”哲学思想，为世界城市规划史作出重要贡献。

吸引外国游客旅游打卡

“在走过30多个国家之后，2004年，我和妻子将家安在了北京东城区的钟鼓胡同里，走路几分钟就能到景山公园。这么多年，我们一家人喜欢在景山公园遛弯，到钟鼓楼广场玩耍，孩子在永定门附近学芭蕾，我们的生活沿着‘北京中轴线’展开。每当来了朋友，我总会带他们登上万春亭，向他们介绍北京中轴线深厚的历史文化。”原联合国人居署专家、外国友人唐华德在接受采访时动情地讲述着他与“北京中轴线”的故事。

细数“北京中轴线”相关的生动故事，许多外媒认为，“北京中轴线”不仅是中国璀璨历史文化的集中体现，也是北京城市现代生活中充满活力的组成部分。

美通社在报道中讲述了来自塞尔维亚的留学生尤瓦娜游览天坛的故事。报道称，尤瓦娜游览了圜丘坛、丹鼻桥、七十二回廊等天坛美景，听完几位来自中国的专家老师讲解，尤瓦娜意识到，作为千年古都，北京一直崇尚文明礼仪，不遗余力地传承礼乐文化。她明白了，中国的祭祀文化蕴含着古人对天地、自然、宇宙的观察与联想。“中国的祭祀文化真是博大精深啊！”她不禁感叹。“‘北京中轴线’遵循了‘依山傍水’的理念，通过历史演变不断影响城市发展，展现出中国传统规划理念的生生不息。”报道称。

埃菲社报道称，在“北京中轴线”被列入《世界遗产名录》之际，中国正在努力吸引来自世界各地的游客，并宣布对多个国家实行免签政策。

瑞典游客说：“‘北京中轴线’附近景观很有历史厚重感，给人留下深刻印象！”加拿大游客说：“我发现北京到处都很干净，任何时候都觉得很安全！”美国游客也说：“北京是一个国际化城市，人们很友好，我对北京的喜欢溢于言表。”“北京中轴线”列入《世界遗产名录》，再度引燃外国游客旅游打卡的热情。

中国积极推动世遗保护国际合作

新加坡《联合早报》报道指出，2012年，“北京中轴线”被列入《中国世界文化遗产预备名单》。经过12年的努力，随着“北京中轴线”成功申遗，中国世界遗产总数达到59项，位居世界第二位。其中包括15项世界自然遗产和4项文化与自然双遗产，世界自然遗产总数继续保持全球第一。

作为世界遗产大国，中国在保护文化遗产与自然遗产方面作出的持续努力获得国际社会认可，受到外媒关注。俄新社等媒体在报道中称，联合国教科文组织世界遗产委员会高度赞赏中国政府在北京老城文化遗产保护传承方面付出的巨大努力和取得的突出成绩，高度肯定中国的文化和自然遗产保护工作。

美通社报道称，由北京市文物局、北京中轴线申遗保护工作办公室联合中国互联网公司腾讯共同打造的“数字中轴·小宇宙”上线，是全球首个超大型城市历史景观沉浸体验产品。“数字中轴”采用先进技术，将“北京中轴线”文化元素融入音乐、视频、动画、手机游戏等多种场景中，用于文化遗产的保护和研究。例如，数百万年轻人以富有创意和创新的方式参与“北京中轴线”知识产权授权的游戏，这为文化保护营造了良好的公众情绪。

“在世界文化遗产保护领域，中国拥有丰富经验和专业知识，希望中国与各国分享保护文化遗产的经验和成果。”联合国教科文组织世界遗产中心主任拉扎赫·伊伦都·阿索莫说。

从缅甸蒲甘地区佛塔震后修复工程，到尼泊尔加德满都杜巴广场九层神庙震后修复工程，再到乌兹别克斯坦花剌子模州历史文化遗产遗迹修复工程……近年来，中国与多国分享在世界遗产保护方面的技术与经验，成为世界遗产保护国际合作的中坚力量。

联合国教科文组织驻华代表夏泽瀚说，中国在保护世界文化和自然遗产方面取得重大成就，在履行联合国教科文组织关于《保护世界文化和自然遗产公约》方面作出巨大贡献，为实现世界永续和平发展贡献了积极力量。中国的有关经验正在通过共建“一带一路”倡议分享给其他国家。

(责编：岳弘彬、牛镛)