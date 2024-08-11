新华社银川8月11日电（记者刘海、刘祯）尼古拉·格里马至今仍记得多年前的那个夜晚：站在宁夏贺兰山东麓青铜峡市的一座山顶上，茫茫戈壁滩尽收眼底，巨大的石块随处可见；抬头仰望，圆月当空，他不由感叹“在法国从来没见过这么大的月亮”。

“望月石酒庄”因此得名。这位法国波尔多酒业世家第六代传人，在探寻许多世界名产区后，最终被宁夏得天独厚的风土吸引，决定“要在这里酿出世界闻名的葡萄酒”。

“明年我就60岁了，我人生中有一半以上的时间都是在中国度过的。”尼古拉说，他与中国的缘分早在30多年前就开始了。

1987年，22岁的尼古拉第一次来到中国，在青岛一家酒庄从事酿酒工作。此后，他在山东、新疆、云南等地参与了多个当地酒庄项目的建设。

尼古拉·格里马（前排中）初来中国时与当地葡萄酒产业从业者在一起（资料照片）。新华社发

尼古拉还参与了马瑟兰的引进。“马瑟兰是一个比较新的葡萄品种，当时在法国种植也不多。它味道浓郁，带有甜香料和香辛料的香气，我觉得会适合中国。”

马瑟兰酿出的葡萄酒获得业内人士的广泛好评。布鲁塞尔国际酒类大赛组委会主席卜度安·哈弗评价说：“马瑟兰在中国找到了最佳生长环境，展现出别具一格的风土魅力。”

如今，中国已经成为世界第二大马瑟兰种植产区。在宁夏，几乎每个酒庄都种植有马瑟兰品种。

宁夏贺兰山东麓产区是业界公认的世界上最适合种植酿酒葡萄和生产高端葡萄酒的黄金地带之一。2012年，尼古拉来到宁夏参加贺兰山东麓酿酒师大赛，对这一产区的风土念念不忘。

“宁夏有着独特的风土，我觉得能在这里酿出我想要的葡萄酒。”尼古拉说，他和中国伙伴一拍即合，于2017年创立了望月石酒庄。

在尼古拉看来，宁夏和法国波尔多的气候存在差异，这里日照时间更长、更热、更干燥，葡萄的生长周期也更短，这些都赋予了宁夏葡萄酒更为独特的风味。

从种植到酿造，从设备到人员，尼古拉将自己的丰富经验悉数倾注在贺兰山东麓的这片葡萄园里。他从国外进口高端设备、器材，从法国、智利、阿根廷等国家引进酿酒师，组建了一支国际化团队，酿造的第一款葡萄酒就斩获国际大奖。

“葡萄酒不是标准化产品，每年都需要根据新情况、新变化做出调整与改进。”尼古拉说，“世界范围内的交流合作有助于收集多元化的信息，更快地找到解决问题的方法。”

今年6月，宁夏贺兰山东麓葡萄酒产区代表中国葡萄酒产区首次亮相2024波尔多葡萄酒节。尼古拉也将自己在贺兰山东麓酿造的葡萄酒带到了各国消费者面前。

“他们都赞不绝口，不敢相信这是在中国酿出的葡萄酒。”尼古拉说。

8月7日，尼古拉·格里马（左）与同事在酒窖中。新华社记者 刘海 摄

从贺兰山到波尔多，中法两国在葡萄种植和葡萄酒酿造领域的联系持续加深。今年，中国有望正式加入国际葡萄与葡萄酒组织（OIV）。对此，尼古拉非常期待：“中国加入OIV意义重大，不仅能让全世界知道中国也能酿出高品质葡萄酒，还能和更多有经验的国家交流，不断提升技术与品质。”

葡萄园里，尼古拉和团队成员正忙着为下周的采收做准备。“波尔多因葡萄酒闻名世界，宁夏也可以。期待不久的将来，我可以向世界展示中国宁夏酿出的世界顶级葡萄酒。”

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