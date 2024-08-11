新华社华盛顿8月10日电（记者熊茂伶 胡友松）中国驻美国大使馆日前同当地艺术机构合作举办庆祝中美建交45周年青年音乐会，美政商文化界代表、部分国家驻美使节及中美青年学生200余人参加。

在中国驻美使馆9日举办的这场音乐会上，40余名中美青年音乐家为现场观众献上《梁祝》《妈妈咪呀》《我和我的祖国》等经典曲目。来宾在音乐会前后体验汉服试穿、雕版印刷等中国传统文化，观看“你好！中国”等文化和旅游宣传视频。他们纷纷在心愿墙上留下对中美友谊的美好祝福。

参与演唱《我和我的祖国》的美国女高音歌唱家克丽·霍拉汉（中文名何凯丽）曾在华生活十年，能讲流利的中文。何凯丽告诉新华社记者，她曾在大学期间赴华交流，接触到中国民歌，后来返回中国继续学习中国民歌。在此过程中，她深入地了解了中国文化、中国的少数民族与中国历史。她希望更多美国人像她一样到中国亲身体验，结交中国朋友，了解真正的中国。

华盛顿基督复临大学音乐系主任丹尼尔·刘表示，很高兴看到美中两国青年在音乐领域加强交流，这样的交流能凸显两国民众的相似之处，对促进两国关系发展十分重要。

中国驻美国大使馆公使井泉说，中美关系的未来在青年，中美关系健康发展的关键在行动。音乐为中美人民读懂彼此架起了一座沟通理解的桥梁。欢迎大家积极参与各类中美青年交流合作项目，以实际行动促进中美友好薪火相传，推动中美关系持续稳定发展。

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