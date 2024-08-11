人民网开罗8月10日电 （记者沈小晓、通讯员周慧梅）8月5日，一场以“爱在中建，白首不渝”为主题的中埃员工“七夕”集体婚礼活动，在埃及阿拉曼新城超高综合体项目D01标段举行，6对中埃员工夫妻在众人的见证下，共赴一场“特别”的中式婚礼。

图为中埃员工“七夕”集体婚礼活动现场。中国建筑供图

阿拉曼新城超高综合体项目地处地中海南岸的埃及滨海城市阿拉曼，由中国建筑股份有限公司埃及分公司承建。在微风轻拂的地中海畔，中国红与碧海蓝交相辉映。伴随着悠扬浪漫的音乐，6对中埃夫妻携手走向婚礼现场。着新服，行对拜礼、合卺礼、结发礼、执手礼、读婚书……一个个精细准备的环节，洋溢着满满的中式浪漫。

图为中埃员工“七夕”集体婚礼活动现场。中国建筑供图

埃籍员工、新郎阿卜杜拉对未来充满了信心和期待，他在婚礼上激动地说：“非常感谢公司为我们创造了珍贵的美好回忆。”

除了新婚夫妇，现场也有3对结婚多年的伉俪重温婚礼之美。走过30年“珍珠婚”的叶远勇在现场感慨道：“当年条件艰苦，我们没有华丽的婚礼，只有一起踏实过日子的信念。我老婆常常笑称自己是‘裸婚’，这场婚礼弥补了我对老婆的亏欠，也圆了我们心中多年的梦。”

一段段跨越山海的爱情故事，见证着阿拉曼超高综合体项目的“拔节生长”，也承载着中埃两国的美好情谊和人文交流。中埃员工以幸福“小家”构筑中建“大家”，为共建“一带一路”倡议和埃及“2030年愿景”的深度对接，以及中埃友好事业作出更大的贡献。

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