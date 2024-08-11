中新社北京8月10日电 综合消息：以色列10日清晨轰炸加沙城达拉杰区一所学校，已造成上百人死亡，数十人受伤。

据巴勒斯坦官方通讯社“瓦法”和半岛电视台报道，遇袭学校收留了大量流离失所的巴勒斯坦平民。10日清晨，校内多人正参加晨礼，以军向该校发射了三枚火箭弹，引发火灾。由于以军切断了当地水源，救火面临困难，仍有多人被困。

以军发表声明称，遇袭学校为巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动(哈马斯)的军事指挥总部，内有多名哈马斯武装人员。以军已采取多项措施降低平民伤亡。

以色列9日夜间至10日凌晨还对加沙北部、中部的难民营发起袭击，造成10余人死亡，多人受伤。

另据路透社报道，消息人士称，以军无人机9日晚对黎巴嫩南部港口城市西顿的一辆汽车发动袭击，致1名哈马斯高级官员死亡。

此次袭击发生在西顿西南部。死者萨米尔·哈吉是哈马斯的安全官员，在附近的艾因·哈勒瓦巴勒斯坦难民营工作。

据美国有线电视新闻网和路透社报道，美国国务院9日表示，美国将向以色列提供35亿美元用以购买美国武器和军事设备。

据此前报道，美国国会4月通过一项价值950亿美元的一揽子援助法案，其中包括向以色列提供141亿美元的军事援助。美国政府现将发放给以色列其中的35亿美元，用来从美国购买先进武器和其他设备，但这批武器可能不会立即交付。

卡塔尔、埃及和美国8日发表联合声明，呼吁以色列和哈马斯在8月15日启动下一轮停火谈判。(完)

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