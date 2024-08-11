中新社圣迭戈8月9日电 题：在美国圣迭戈感受“大熊猫热度”

中新社记者 张朔

旅美大熊猫“云川”和“鑫宝”再一次彰显中国“国宝”的魅力。

当地时间8月8日，美国加利福尼亚州圣迭戈动物园举行隆重而喜庆的大熊猫新馆“熊猫岭”开馆仪式，“云川”和“鑫宝”首度正式与公众见面。这一天，被加州州长纽森宣布为“加州熊猫日”。圣迭戈市长托德·格洛里亚则感言，这是圣迭戈动物园和圣迭戈这座城市“伟大的一天”。

从当天中午12时许“熊猫岭”向游客开放，短短半天时间即有数以千计的美国民众来此一睹大熊猫的风采。南加州夏季烈日之下，不同肤色、年龄各异的人们在“熊猫岭”前排起长龙。在他们身边的一面墙上，写着几个大字：“熊猫回来了”。

笑称自己是大熊猫“大粉丝”的圣迭戈市民宝拉·巴拉哈斯说，5年前，大熊猫母子“白云”和“小礼物”离开圣迭戈动物园返回中国故乡，她感到非常不舍。5年后，新一代大熊猫“云川”和“鑫宝”来了，她特意穿着亲手制作的、印有“云川”和“鑫宝”萌照和“欢迎来圣迭戈”字样的红色T恤衫，佩戴着琳琅满目的大熊猫饰品，来圣迭戈动物园欢迎大熊猫。

与宝拉·巴拉哈斯的“筹划已久”不同，来自得克萨斯州奥斯汀市的詹姆斯一家是8月7日来圣迭戈动物园旅游时才惊喜得知，第二天就是两只大熊猫亮相的日子。

“大熊猫太可爱了，是我最喜爱的动物，我们全家都不想错过看大熊猫的机会！”詹姆斯说，所以他们修改了整个休假计划，8日再次来到圣迭戈动物园，在“熊猫岭”第一次亲眼见到了大熊猫。詹姆斯的妻子连声感叹“鑫宝”太漂亮了，同时因为调皮的“云川”躲在岩石后边没能见面而感到“有一点伤心”。

“我太爱大熊猫了！”她说，今后一定要去中国旅游，看更多的大熊猫，看大熊猫在中国的家，“这肯定是特别棒的经历”。

连日来，圣迭戈动物园最流行的妆容就是“大熊猫Style”，很多年轻人和小朋友的额头与脸颊上都画着大熊猫图案。

7岁的小姑娘艾琳就是其中之一。她不仅是第一次见到大熊猫，也是第一次听说“中国”。

“我很喜欢‘云川’和‘鑫宝’，它俩特别可爱！”这位美国小姑娘高兴地说，“今天，我知道大熊猫是来自中国啦！以后，我也想去中国看一看。”(完)

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