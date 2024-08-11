中新社华盛顿8月10日电 (记者 沙晗汀)庆祝中美建交45周年青年音乐会当地时间9日晚在中国驻美国大使馆举行。

中国驻美国大使馆公使井泉在致辞中说，中美关系的未来在青年，中美关系健康发展的关键在行动。音乐为中美人民读懂彼此架起了一座沟通理解的桥梁。中美元首旧金山会晤后，在双方共同努力下，两国人文交流热度不断升温，第14届中美旅游高层对话会成功举办，赴华签证和支付措施不断优化，144小时过境免签让“China Travel”在网络爆火，上半年已有7200名美国青年学生访问中国。

井泉表示，高质量发展是今后一个时期中国的首要任务，越来越开放的中国将为全世界提供更多发展机遇。欢迎大家积极参与各类中美青年交流合作项目，以实际行动促进中美友好薪火相传，推动中美关系持续稳定发展。

马里兰州蒙哥马利郡郡长埃尔里奇当晚表示，音乐是国际语言，期待美中青年通过音乐更加了解彼此，构建友谊桥梁。

在当晚的音乐会上，40余名中美青年音乐家为现场观众带来《梁祝》《妈妈咪呀》《歌剧魅影》《我和我的祖国》等中美经典曲目。来宾在音乐会前后体验了汉服试穿、雕版印刷等中国传统文化活动，观看了“你好！中国”等文化和旅游宣传视频，并在心愿墙上留下了对中美友谊的美好心愿和祝福。

中美建交45周年青年音乐会由中国驻美使馆和当地艺术机构合作举办，美政商文化界代表、部分国家驻美使节及中美青年学生等200余人参加。(完)

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