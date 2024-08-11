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乘车体验很好~“Made in China”电动巴士闪现巴黎

2024年08月11日10:24 | 来源：央视网
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　　巴黎奥运会赛事正如火如荼地进行中。而赛场外，一批由中国企业制造的纯电动观光巴士，正穿梭在巴黎街头的各个知名景点中，不仅为来自全球的游客提供绿色、环保、舒适的出行服务，更进一步推动了当地公共交通的绿色转型与可持续发展。

　　八月盛夏，巴黎奥运会赛场汇聚了全球运动员的梦想与荣耀，而赛场之外的大街小巷，一批由中国生产远道而来的客车，正穿梭在巴黎的大街小巷热门景点之间，为来自全球的游客提供服务的同时，彰显着中国制造的绿色与智能。

　　据介绍，这批来自中国生产的客车共有20辆，均为纯电动双层观光巴士。在奥运会开幕之际，由巴黎当地的巴士公司正式投入上线运营，运营的路线涵盖了卢浮宫、巴黎圣母院、埃菲尔铁塔等诸多标志性景点，同时还途经奥运会比赛场馆，乘客可以在任意站点轻松上下车，惬意观赏城市文化地标与奥运风采。

　　出口到法国的中国客车作为当地城市观光旅游的代表车型，分为上下两层，上层采用半敞篷设计，乘客可以享受沉浸式观光体验；下层采用低地板和轮椅区设计，便捷且富有人性化。在行驶过程中兼具安全性、经济性和舒适性。

　　在世界绿色转型的浪潮中，越来越多的人开始追求绿色智能可持续，而中国新能源客车恰逢其时，正以前所未有的速度驶向全球市场，并在一次次出海中，受到国际市场的认可与青睐。

(责编：曹欣悦、崔越)

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