新华社北京8月11日电 题：中国穿梭外交为世界和平汇聚合力

新华社记者高文成 叶书宏

中国政府欧亚事务特别代表李辉近日就乌克兰危机开展新一轮穿梭外交，访问巴西、南非和印度尼西亚三个“全球南方”重要成员，探讨推动局势降温，为重启和谈积累条件，往访国高度评价中方为促进世界和平作出的重要贡献。中国在国际热点问题上始终秉持公道正义，积极劝和促谈，团结国际社会特别是广大南方国家，不断壮大和平的力量，以实际行动展现中国维护世界和平的责任担当，彰显了世界和平建设者的国际形象。

乌克兰危机全面升级以来，中国秉持客观公正立场，始终站在和平和对话一边，多次委派特使穿梭斡旋，为止战促谈“铺路架桥”。此次李辉的巴西、南非、印尼之行，已是中方为乌克兰局势降温进行的第四轮穿梭外交。访问期间，巴西赞赏中方在劝和促谈方面发挥的建设性作用，认为双方对危机形势的看法相似，愿同中方一道继续推进“六点共识”，为推动政治解决危机积累条件；南非赞赏中方开展穿梭外交，认为“全球南方”国家应加强协作，向国际社会发出公平、公正声音，为推动局势降温、最终实现和平创造条件；印尼表示愿同中方及有关各方秉持集体、包容原则，携手寻找危机解决之道。

乌克兰危机延宕至今，绝大多数“全球南方”国家并没有盲从美西方选边站队，中国、巴西、南非、沙特等国或提出和平方案，或往返于俄乌之间劝和促谈，成为推动对话与和平的重要力量。中方此次展开第四轮穿梭外交，正是基于这样一个共识：共同呼吁和平的人越多，局势降温的希望越大，重启和谈、恢复和平的日子就越近。

面对动荡与危机，中国为和平奔走，为促谈努力。只要冲突不停止，中方劝和促谈的脚步就不停歇，在乌克兰危机问题上是这样，在国际和地区其他热点问题上也是如此。今年7月，巴勒斯坦14个派别首次齐聚北京举行和解对话，为饱受苦难的巴勒斯坦人民带来宝贵希望。新一轮巴以冲突爆发以来，中方在联合国安理会多次推动通过旨在实现停火的决议。去年3月，在中国支持和推动下，沙特和伊朗在北京达成历史性和解，决定恢复外交关系，为地区国家通过对话协商化解矛盾分歧、实现睦邻友好树立了典范……有中东媒体感叹，“求和平，哪怕远在中国”。

从斡旋沙特与伊朗“握手言和”，到促成巴勒斯坦内部各派别实现历史性和解，再到积极推动政治解决乌克兰危机，中国主张、中国方案得到国际社会的广泛认可和支持。中国始终秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，为维护世界和平与发展不懈努力。面对危机，中国从不拱火浇油，更不趁机渔利，而是始终保持客观公正立场，广泛凝聚国际社会共识，为变乱交织的世界注入更多稳定性和正能量。

当前，乌克兰危机和巴以冲突仍在延宕，并存在进一步升级外溢的风险。国际社会普遍意识到，形势越是严峻，越要搭建沟通平台，壮大和平阵营，形成和平声势。尽管通往和平的道路曲折而复杂，但只要有利于缓和紧张局势、推动冲突降温，中方都愿意为此继续奔走努力。

(责编：曹欣悦、崔越)