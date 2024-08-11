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巴西期待将更多高品质肉端上中国餐桌

2024年08月11日09:33 | 来源：新华网
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　　新华社圣保罗8月9日电（记者周永穗）巴西国际动物蛋白展览会日前在圣保罗闭幕，会上相关行业人士表示期待加强中巴两国间的肉类进出口合作，将更多高品质肉端上中国老百姓餐桌。

　　本届展会为期3天，由巴西动物蛋白协会主办，是巴西动物蛋白行业规模最大的展会。展会共吸引包括畜禽养殖、疫病防治、肉类加工等相关行业约300家参展商现场参展，超2万名参观者参会。

　　巴西农业部长卡洛斯·法瓦罗在开幕式上表示，巴西与中国的关系达到了新水平，面临更多发展机遇。今年巴西新增38家肉企获准向中国出口产品，具备对华出口资质的巴西肉企从106家增至144家。“更多的企业意味着更多的就业、更多的机会。”法瓦罗说。

　　“中国是巴西牛肉、鸡肉和猪肉最大的出口目的地，”巴西动物蛋白协会主席里卡多·桑廷说，协会非常重视中国市场，期待继续加强与中国的合作，更好满足中国市场不断增长的需求。

　　出席展会主题论坛的中国食品土畜进出口商会副会长于露表示，巴西肉类产品的价格成本等优势使其在中国市场具有很强竞争力。

　　本届展会开展了系列分组讨论及专家讲座，内容涵盖肉业生产力提升、企业可持续发展与社会责任、疫病防治与安全生产、技术创新与智能生产、清洁能源与生态保护等。

(责编：曹欣悦、崔越)

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