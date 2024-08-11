7月7日，以色列国防部长加兰特（前）在以色列控制的戈兰高地视察以军部队。新华社发（以色列国防部供图）

新华社北京8月10日电 美国国务卿安东尼·布林肯与以色列国防部长约亚夫·加兰特9日通电话，称中东地区紧张局势升级“不符合任何一方利益”，重申“迫切需要”达成巴勒斯坦加沙地带停火协议。

与此同时，美国持续推进对以军援并向中东地区调动军力。伊朗伊斯兰革命卫队副司令阿里·法达维说，伊朗最高领袖哈梅内伊所作“严惩以色列”命令将以最佳方式“得到实现”。

再提停火

美国国务院9日声明说，布林肯与加兰特通话时，重申美方对以色列安全的坚定支持，同时说明局势升级“不符合任何一方利益”。布林肯强调，迫切需要在加沙地带达成停火协议、释放被扣押人员、让加沙地带获得更多人道援助，并“为更为广泛的地区稳定创造条件”。

布林肯还表示，希望通过外交途径让以色列与黎巴嫩边境居民重返家园。受近期以色列与黎巴嫩真主党在黎以边境持续交火影响，黎以各有大量边境居民被迫撤离。

美国务院声明没有明确提及伊朗。围绕地区局势，加兰特8日还与美国国防部长劳埃德·奥斯汀通电话。

美国和英国等多方近日多次呼吁相关方保持克制，避免中东地区紧张局势升级。7月31日，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）政治局领导人伊斯梅尔·哈尼亚在伊朗首都德黑兰遇袭身亡。哈马斯和伊朗均指认暗杀是以色列所为。以方对此既不承认也未否认。在哈尼亚遇刺前一天，黎巴嫩真主党一名高级军事指挥官在以军空袭中被炸死。伊朗、哈马斯和黎巴嫩真主党等誓言对以色列施以强力报复。

动作不断

美国作为以色列最主要盟友，向以色列持续提供政治和军事支持。美国务院发言人9日说，美方将向以色列拨付35亿美元购买美制武器装备。据美国有线电视新闻网报道，这笔款项将依据美国国会今年4月通过的拨款法案拨付。

此前，美国国防部本月2日宣布，美军将向中东地区派遣更多战斗机和军舰。美军F-22“猛禽”隐形战斗机8日抵达中东，以加强美军在中东的军事力量，应对地区紧张局势。

美国国务院9日还表示，美方将不会制裁以军“耶胡达胜利营”。美国务院发言人韦丹特·帕特尔说，国务院一个专家小组在评估以色列政府提供的信息后，认定“耶胡达胜利营”侵犯人权的行为得到“有效纠正”，这一部队将能继续获得美方安全援助。

“耶胡达胜利营”是由以色列极端正统派犹太教徒和宗教民族主义者组成的全男性步兵营，先前长期驻扎在约旦河西岸，多次曝出侵犯巴勒斯坦民众人权的恶行，近期最知名事件是2022年的奥马尔·阿萨德惨死事件。

阿萨德年近八旬，有美国和巴勒斯坦双重国籍，在“耶胡达胜利营”一处检查站遭截停并长时间束缚后死亡。一名美国官员说，两名涉事以军士兵最终未被起诉，调离战斗岗位后离开军队。

“正当自卫”

伊朗伊斯兰革命卫队海军9日接收超过2600件国产武器装备，包括配备大威力弹头的隐形巡航导弹。

伊朗媒体同一天援引伊朗伊斯兰革命卫队副司令法达维的话报道，伊朗将执行最高领袖哈梅内伊命令，即严惩以色列、为哈马斯政治局领导人哈尼亚报仇。这一命令“明确清晰”，将以最佳方式“得到实现”。

伊朗常驻联合国代表团9日被问及会否推迟报复、直至下周加沙地带停火谈判之后。伊朗代表团回应称，伊方希望其行动的时机和方式不会伤及可能达成的停火，伊方把加沙地带持久停火视为优先事项，将认可哈马斯接受的一切协议。

此外，伊朗代表团表示，“以色列政权近期的恐怖主义行径侵犯我方国家安全与主权，我们有正当自卫权，这与加沙地带停火完全不相关”。

以色列已同意本月15日恢复加沙地带停火和释放被扣押人员谈判。新一轮巴以冲突爆发以来，以色列与哈马斯进行了多轮谈判。自去年11月双方同意短暂停火并互相释放部分被扣押人员之后，相关谈判再无进展。

以军在加沙地带的军事行动10日继续。据哈马斯媒体办公室消息，以军当天轰炸加沙城一所学校，造成逾100人死亡，另有数十人受伤。作为加沙地带停火谈判斡旋方之一的埃及随后发表声明，谴责以方对巴勒斯坦平民的“蓄意杀害”，称这表明以方对结束加沙地带战事毫无政治意愿。（陈立希）

2019年2月28日，在澳大利亚墨尔本，一架美军F-22战机准备在澳大利亚国际航空展期间进行飞行表演。新华社记者白雪飞摄 这是2021年1月1日在伊朗首都德黑兰拍摄的地标建筑自由塔。新华社发（艾哈迈德·哈拉比萨斯摄）

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