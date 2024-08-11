新华社伦敦8月10日电 热点问答｜社交媒体谣言何以引爆英国大规模骚乱

新华社记者孙晓玲

近日，一场由持刀袭击案引发的暴力骚乱在英国多地蔓延，抗议者与警察发生激烈冲突。英国首相斯塔默召开紧急会议，要求加强警力部署，并加紧对肇事者刑事追责。

当地舆论认为，骚乱持续发酵与极右翼势力利用社交媒体散播谣言推波助澜密不可分。骚乱事件同时也折射出英国社会分裂、移民危机以及跨国社交媒体平台监管难等深层次问题。

图为英国首相斯塔默资料照片。（新华社记者李颖摄）

多地骚乱缘何发生

此次骚乱的导火索为一起持刀袭击案件。7月29日，在英格兰西北部默西赛德郡绍斯波特镇，一名17岁男性持刀行凶，造成3名儿童死亡、多人受伤。

案发后，由于凶手未满18岁，当地警方依据法律未透露其姓名。随后，网上开始流传各类谣言，暗示凶手是一名去年抵达英国寻求庇护的难民。英国法院之后很快剥夺了对凶手的匿名保护，警方公布了他的真实姓名，强调其出生地为英国卡迪夫。

尽管英国当局作出了澄清，但在互联网上各类谣言依然泛滥。伦敦、利物浦、曼彻斯特、贝尔法斯特等多个城市随后发生抗议活动，并逐渐升级为暴力骚乱。一些抗议者破坏商店、清真寺、难民收容酒店、图书馆、警察局等，并袭击警察、烧毁警车，还出现攻击少数族群的情况。

英国媒体指出，这是英国13年来范围最大的暴力骚乱。英国政府多次召开紧急会议应对骚乱。截至9日，英国已有近600人因骚乱被捕，150多人出庭受审，50多人已被宣判或在等待宣判。法院则加速审判暴力骚乱肇事者，仅9日就有多人因在社交媒体上发布种族仇恨言论和煽动骚乱被分别判处20个月至两年不等的监禁。

谁在背后推波助澜

在此次暴力骚乱中，虚假信息在社交媒体肆意传播并被极右翼势力利用，相关算法则助长了假消息“病毒式传播”。英国舆观调查公司数据显示，86%的受访者认为社交媒体是骚乱发生的重要推手。

持刀袭击事件发生后，与行凶者身份相关的谣言便在各大社交媒体上被数百万人以图文、视频等形式转发，也有一些账号用添油加醋、混剪视频等手段博取流量、制造混乱。

英国智库战略对话研究所政策与研究主任雅各布·戴维说，英国极右翼组织英国防卫联盟、极右翼人物汤米·鲁宾逊以及一些网络知名人士等都成了这场骚乱的推动者。

英国警方表示，不少演变成暴力冲突的抗议活动都由极右翼群体在网络上组织，他们使用“救救我们的孩子”等话术反复炒作移民话题，煽动民众情绪。

英国内政大臣伊薇特·库珀对媒体表示，社交媒体要为暴力骚乱“承担一些责任”，它们给一些虚假信息和鼓吹暴力内容的传播“加上了火箭助推器”。

布里斯托尔大学教授斯蒂芬·莱万多夫斯基说，社交媒体平台放大极右翼声音，同时刺激民众情绪，加剧了事件的严重性。

图为2021年11月24日，移民乘船抵达英国邓杰内斯角海岸。（新华社发，史蒂夫·芬恩摄）

折射英国哪些深层次问题

此次暴力骚乱源于一起治安事件，折射出英国移民问题、政府信任危机等深层次社会矛盾以及跨国社交媒体平台监管难等问题。

近几年，英国非法移民问题日益严重。据英国内政部和国防部数据，截至6月底，今年已有超1.3万名非法移民穿越英吉利海峡来到英国，创4年来新高。为应对这个问题，此前保守党政府曾力推将非法移民遣返的计划。斯塔默政府上台后废除这一计划，转而通过建立“边境安全司令部”并与欧洲国家加强合作的方式，打击人口贩运犯罪行为，但其效果还有待观察。

与此同时，英国政府还面临着严重的信任危机。舆观调查公司报告显示，在今年大选前，49%的选民“几乎从不”相信英国政府将国家需求置于党派利益之上，73%的选民认为政客们并不真正关心民众诉求。一些英国民众则把医疗资源不足、公共服务质量下降等诸多社会问题归咎于外来移民。

此外，跨国社交媒体平台监管困难问题日益凸显。英国巴斯大学副教授布朗表示，一些社交媒体平台对极右翼活动者账号疏于审核管理，造成错误信息和仇恨言论“前所未有的传播”。对此，英国监管机构已向这些社交媒体平台发出紧急警告，要求它们“立即采取行动”，处理英国网络上的“煽动仇恨”或“挑起暴力”等内容。英国科学、创新和技术大臣彼得·凯尔还会见了脸书母公司元宇宙和X平台等社交媒体公司代表，敦促他们与英国政府合作，阻止种族仇恨和煽动暴力的信息传播。

(责编：曹欣悦、崔越)