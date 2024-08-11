人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

2024中国主题图书展在新西兰开幕

2024年08月11日06:07 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社新西兰奥克兰8月10日电  （记者卢怀谦、郭磊）2024中国主题图书展暨“大熊猫遇见几维鸟”中国新西兰国际青少年艺术展10日在新西兰怀帕市开幕。

　　展览由中国国际图书贸易集团有限公司（国图集团）与新西兰文化艺术基金会、新西兰普赖姆传媒集团联合举办，展出国图集团提供的2000多册图书，以及235幅来自中新两国青少年的画作。

　　怀帕市副市长莉兹·斯托维克在致辞中说，这是当地第三次举办中国主题书画展。3年来展览不断取得新进步，市民参与热情越来越高，成为当地民众了解中国的重要窗口，“展览以如此鼓舞人心的方式把两国人民联系在一起”。

　　中国驻奥克兰总领事陈世杰说，世界需要更好地了解中国，中国也需要更好地向世界介绍自己。读书是中国人民与包括新西兰在内的世界各国人民实现平等对话、相互学习、共同发展的重要途径之一。

　　国图集团副总经理杨鲁峰表示，希望书展搭建起友谊的桥梁，进一步促进中新文化交流与融合，让越来越多的海外读者能够了解一个真实、立体、全面的中国。

　　当地市民詹姆斯说，中国是新西兰最大贸易伙伴，很多新西兰人渴望了解中国和中国文化。要了解一个国家和这个国家的文化，书籍和绘画都是很好的方式。本次展览的图书和“大熊猫遇见几维鸟”主题绘画作品都令人印象深刻。

　　展览将持续至8月12日。此后，参展图书将捐赠给当地图书馆和学校。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部