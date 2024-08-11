新华社新西兰奥克兰8月10日电 （记者卢怀谦、郭磊）2024中国主题图书展暨“大熊猫遇见几维鸟”中国新西兰国际青少年艺术展10日在新西兰怀帕市开幕。

展览由中国国际图书贸易集团有限公司（国图集团）与新西兰文化艺术基金会、新西兰普赖姆传媒集团联合举办，展出国图集团提供的2000多册图书，以及235幅来自中新两国青少年的画作。

怀帕市副市长莉兹·斯托维克在致辞中说，这是当地第三次举办中国主题书画展。3年来展览不断取得新进步，市民参与热情越来越高，成为当地民众了解中国的重要窗口，“展览以如此鼓舞人心的方式把两国人民联系在一起”。

中国驻奥克兰总领事陈世杰说，世界需要更好地了解中国，中国也需要更好地向世界介绍自己。读书是中国人民与包括新西兰在内的世界各国人民实现平等对话、相互学习、共同发展的重要途径之一。

国图集团副总经理杨鲁峰表示，希望书展搭建起友谊的桥梁，进一步促进中新文化交流与融合，让越来越多的海外读者能够了解一个真实、立体、全面的中国。

当地市民詹姆斯说，中国是新西兰最大贸易伙伴，很多新西兰人渴望了解中国和中国文化。要了解一个国家和这个国家的文化，书籍和绘画都是很好的方式。本次展览的图书和“大熊猫遇见几维鸟”主题绘画作品都令人印象深刻。

展览将持续至8月12日。此后，参展图书将捐赠给当地图书馆和学校。

《 人民日报 》（ 2024年08月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)