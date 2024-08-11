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“我们将继续深耕中国市场”（见证·中国机遇）

本报记者 俞懿春 崔 琦
2024年08月11日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　“中国是武田在全球最重要的市场之一，也是武田全球增速最快的市场。”日前，日本武田制药全球总裁、首席执行官卫博科在接受本报记者采访时表示，中国医药卫生体制改革取得显著成效，中国政府不断优化创新和公平竞争的营商环境，让武田对中国市场充满信心，并将持续扩大在华投资。

　　今年是武田进入中国市场30周年。30年来，武田完成了从新药研发、生产、供应链管理到商业化运营的完整药品价值链布局，已成为中国市场排名前十的跨国制药企业。“我们将继续加大在中国市场的布局和投资。”卫博科表示，中国政府始终把保障人民健康放在优先发展的战略位置，同时武田认为中国经济长期向好的基本面不会改变。

　　近年来，中国政府持续加大对外开放力度，推出了一系列稳外资政策举措，优化外商投资环境，卫博科对此给予高度评价。他介绍，武田近5年时间已有15款新产品在中国获批，超过了此前在华25年所有上市新药数量的总和。得益于中国国家药品审评与审批流程的持续优化，武田近期又有3款创新药品在华获批上市。

　　2022年，武田宣布将其亚太研发总部正式落户上海浦东。卫博科表示，这一举动有一个更长远的目标，旨在充分挖掘中国作为全球第二大医药市场的潜力，到2030年把中国从现在的武田全球第三大市场提升至第二大市场。“未来我们将继续把全球创新成果用最快的速度、最可及的方式带到中国来，同时也非常希望把中国创新成果推广到全球。”卫博科说，“中国在药物临床研究领域的发展已具有全球竞争力，将成为全球生物制药的主要创新发源地之一”，未来希望与中国创新企业加强合作，让更多创新成果造福中国民众。

　　去年中国国内生产总值实现了5.2%的增长，今年上半年中国国内生产总值同比增长5.0%。卫博科表示，中国经济增长动能强劲，释放出十分积极的信号。此外，中国提出加快发展新质生产力，这与武田自身的发展规划相契合，将为武田在中国市场的发展带来更广阔的机遇。“我们对中国提升人民健康水平的承诺充满信心。未来，我们将继续深耕中国市场，助力中国医疗健康事业高质量、可持续发展。”卫博科说。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)

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