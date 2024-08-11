奎西·普拉特

2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，非中双方将共话机遇、共迎挑战，共同为未来合作描绘蓝图。相信峰会一定能为双方深化各领域合作注入新动力

我曾多次访问中国，见证中国社会的快速发展变化。中国的基础设施建设令人惊叹，城市非常现代化。更为重要的是，我所遇到的中国朋友都非常友善，他们发自内心地把我当成朋友。每次到中国，我都能深刻感受到，非中是好兄弟、好朋友、好伙伴。

中国的发展实践为许多发展中国家树立了榜样。新中国成立、中国实现民族独立，给非洲国家的民族解放运动以极大鼓舞。40多年前，中国开启改革开放进程，经济社会发展取得巨大成就。中国坚持走中国特色社会主义道路，践行以人民为中心的发展思想，坚决反对霸权主义和强权政治，成为有影响力的世界大国。

今年恰逢和平共处五项原则发表70周年。70年前，中国领导人首次完整提出“互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处”五项原则。中国老一辈领导人与加纳开国总统恩克鲁玛有着深厚的友谊，中国提出的和平共处五项原则也为非洲国家之间以及非洲国家同其他国家发展关系提供了参考。今天的世界，各国唯有互相尊重、互利共赢，才能实现共同发展、共同繁荣。

中国始终是非洲的好朋友，始终坚定支持非洲国家独立自主地在世界舞台上发挥作用。中国尊重非洲国家和人民选择自己的发展道路，支持非洲国家和人民决定自身前途命运。中国秉持真实亲诚理念和正确义利观与非洲各国交往，愿同非洲国家共同发展。共建“一带一路”倡议是当今世界意义最为重大的合作倡议之一。近年来，非洲建设了新的公路和铁路，这些基础设施是中国带给我们的，不附加任何政治条件，属于非洲人民、有助于促进非洲各国发展。事实表明，与中国的务实合作有助于非洲国家实现真正的发展。

一位赞比亚朋友曾对我说，当西方政客访问赞比亚时，飞机降落在由中国企业建设的机场，车队行驶在由中国企业建设的公路上，前往由中国企业建设的政府大楼进行会谈，然而西方政客却告诉赞比亚人民，中国不是你们的朋友。这是多么荒谬！这从一个侧面表明，西方话语正在侵蚀事实真相。我看到过许多妖魔化非中合作的西方媒体报道。如果非洲和中国不站出来讲述自己的故事，那些不真实的声音就会扩大影响。非洲和中国要着力讲好属于自己的故事，在世界上发出属于“全球南方”的声音。这也是加深非中人文交流、加强非中媒体合作的重要意义所在。这是我们肩上沉甸甸的责任。人文交流能促进相互理解、推动文明互鉴，只要我们为了共同的目标而努力，就能够创造一个更美好的世界。

2024年中非合作论坛峰会即将在北京举行，非中双方将共话机遇、共迎挑战，共同为未来合作描绘蓝图。非中合作促发展、惠民生，相信峰会一定能为双方深化各领域合作注入新动力。

（作者为泛非电视台创始人、加纳《洞察报》主编）

《 人民日报 》（ 2024年08月11日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)