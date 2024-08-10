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全民健身日：在“中国之家”体验运动乐趣

2024年08月10日15:21 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎8月9日电 （记者尚凯元）8月8日，是中国第16个全民健身日。巴黎奥运会“中国之家”举办了一场热闹非凡的全民健身主题活动。

2008年8月8日，北京奥运会盛大开幕，为纪念这一历史时刻，并进一步推动全民健身事业的发展，由国务院批准，设立每年的8月8日为我国的“全民健身日”，以此推广健康生活的理念，增强全社会的体育意识，推动中国从体育大国向体育强国的目标迈进。

本次“中国之家”全民健身主题活动，希望借此机会，激发大家参与体育运动的热情，让每一个人都能感受到运动带来的快乐与益处。

活动现场，“中国之家”为参观者精心准备了丰富多样的运动体验项目。在智慧体育公园，大家可以通过体验科技感十足的跑步机、动感单车等器材，来感受现代科技与体育的完美融合。

小朋友在智慧体育公园体验跑步机。巴黎"中国之家"供图

小朋友在智慧体育公园体验跑步机。巴黎"中国之家"供图

参观者在智慧体育公园体验动感单车。巴黎"中国之家"供图

参观者在智慧体育公园体验动感单车。巴黎"中国之家"供图

在中国传统体育项目体验区，更有充满中国特色的投壶、捶丸两个传统体育项目的体验。投壶区域，参与者全神贯注，尝试将箭矢投入壶中。在捶丸体验区，嘉宾们挥杆击球，试着将小球击入球窝。

中外友人体验投壶游戏。巴黎"中国之家"供图

中外友人体验投壶游戏。巴黎"中国之家"供图

小朋友体验捶丸游戏。巴黎"中国之家"供图

小朋友体验捶丸游戏。巴黎"中国之家"供图

本届巴黎奥运会各国体育健儿的出色表现，进一步激发了人们的运动热情。随着“全民健身日”活动的深入开展，相信在不久的将来，全民健身将成为一种生活方式，让更多的人享受到运动带来的快乐与幸福。

(责编：王禹蘅、张悦)

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